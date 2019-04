Motivul pentru care un pasager a vrut să sară din avion

18:30

Specialiștii avertizează că solurile din R. Moldova degradează de la an la an, iar motivele sînt diverse, cum ar fi factorii naturali, cei antropici sau social-economici. „Calitatea învelișului de sol in Republica Moldova pe majoritatea terenurilor agricole este nesatisfăcătoare, iar pe unele terenuri este critică. Continuă să se extindă suprafețele terenurilor afectate de eroziune și alunecări, d