O nouă dezbatere publică între Petro Poroșenko și Volodimir Zelenski fixată pentru vineri 19 aprilie

22:50

Europa Liberă: Împreună cu dna Maia Sandu, lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, copreședinta Blocului ACUM, discutăm astăzi despre incertitudinea politică, care a cuprins întreaga țară după alegerile parlamentare din 24 februarie, despre dacă se ajunge la alegeri anticipate sau mai e loc de dialog, despre cum se negociază sau cum se discută, deocamdată cu socialiștii, dacă mai e loc pentru o discuție și cu cei din Partidul Democrat, dacă salvarea Republicii Moldova e un Guvern minoritar sau un Guvern majoritar, așa cum insistă PSRM-ul. Ce credeți că se va întâmpla în timpul imediat următor? Maia Sandu: „Eu pot să vă spun ce ne dorim noi, cei de la Blocul ACUM, să se întâmple; nu pot să vă spun exact ce se va întâmpla, pentru că lucrurile nu depind doar de decizia Blocului ACUM, depind și de alții. Noi considerăm că repetarea alegerilor, în contextul actual, atunci când instituțiile statului nu sunt libere, inclusiv Comisia Electorală Centrală, dar și alte instituții, care au fost folosite de către PD în propriul folos în alegerile din 24 februarie, în contextul unui sistem electoral care nu este potrivit – mă refer la sistemul mixt –, repetarea acestor alegeri nu este în favoarea cetățenilor și nu este în favoarea proceselor democratice din Republica Moldova. Tocmai de aceea, pornind de la situația concretă, de impas, în care ne-am pomenit, Blocul ACUM a venit cu o soluție, care nu e perfectă – admitem acest lucru –, dar e mai bună decât orice altă soluție. Și ceea ce propunem noi este să începem procesul de eliberare a instituțiilor statului în Parlament și după aia, după ce parcurgem câteva etape, discutăm dacă mergem mai departe pe Guvern minoritar, asumat de Blocul ACUM, un Guvern care ar continua, în special ar continua procesul de dezoligarhizare, pentru că prin aceste legi se pot elibera o parte dintre instituțiile statului, dar altă parte dintre instituții se află în subordinea Guvernului și ar trebui să se ajungă în Executiv ca să se curețe tot sistemul.”Noi propunem să începem procesul de eliberare a instituțiilor statului în Parlament și după aceea discutăm dacă mergem mai departe pe Guvern minoritar... Europa Liberă: Deci aveți oameni pentru toate funcțiile pe care le necesită acest Guvern minoritar?Maia Sandu: „Noi avem oameni pentru Guvernul minoritar și avem voința politică să organizăm concursuri total transparente și corecte pentru a numi în funcții oameni în instituțiile independente, pentru că Guvernul și miniștrii sunt funcții politice, și acolo se numesc oameni politici pe care și-i asumă Blocul ACUM, în situația în care va fi votat acest Guvern minoritar. Despre celelalte instituții când vorbim, vorbim despre concursuri transparente și despre oameni independenți politic, profesioniști, care să vină și să preia responsabilitatea pentru aceste instituții.”Europa Liberă: Reacția socialiștilor nu a întârziat și au spus că vă doriți prea mult, având doar 26 de mandate.Maia Sandu: „În primul rând, în acest Parlament sunt trei partide care au aproape o treime, deci nu contează foarte mult diferența, niciunul dintre aceste partide nu poate să-și construiască o majoritate, așa că nu depinde prea mult de ceea ce se întâmplă. Noi am explicat de ce cerem funcția de președinte al Parlamentului, cel puțin la prima etapă, cerem vot pentru președintele Parlamentului din cadrul Blocului ACUM, pentru că noi suntem cei mai credibili în lupta împotriva regimului oligarhic. Noi am demonstrat asta în timp, socialiștii au făcut jocuri, în special în ultimii ani, cu regimul oligarhic și nu-i putem crede pe cuvânt, chiar dacă ar veni și ar spune deschis că ei vor să lupte cu regimul oligarhic. Ei nici asta nu au spus-o foarte clar. Au spus niște lucruri, dar cu jumătate de voce. În această situație, când credibilitatea este zero, pe noi ne interesează dacă ei chiar au și curaj, și voință să voteze pentru eliberarea instituțiilor statului din captivitate. Primul pas ar fi să voteze acest președinte al Parlamentului din partea Blocului ACUM, să se voteze legile și după aia putem să revenim să discutăm, dar primul pas trebuie să-l facă ei.”Europa Liberă: Igor Dodon a venit cu argumentele sale, spunând de ce trebuie să revină această funcție de spicher al Parlamentului socialiștilor și a spus că a lor candidatură rămâne a fi Zinaida Greceanîi.Maia Sandu: „Înțeleg. Noi putem să venim cu alt argument, dincolo de cele pe care le-am adus, și anume că ei au credibilitate zero atunci când e vorba de lupta împotriva regimului oligarhic și că noi îi putem suspecta că, odată dat votul pentru un deputat de la socialiști, ei să nu mai voteze pentru setul de legi despre care vorbim, iar un alt argument ar fi: haideți, dacă spuneți că suntem trei forțe în Parlament, o forță are funcția de președinte al țării; altă forță politică – Partidul Democrat – controlează Guvernul, neoficial controlează multe alte instituții, dar oficial controlează Guvernul. Și atunci, Blocul ACUM vine cu funcția de președinte al Parlamentului, dacă să mergem strict pe această logică – cine și ce merită. Noi pornim de la alte argumente, și anume, dacă ei vor sau nu să demontăm acest sistem oligarhic. Și noi propunem câțiva pași. Ei pot face doi pași, după care să se oprească și să meargă în alegeri anticipate, dacă decid asta, dar după ce am schimbat sistemul electoral, după ce am schimbat componența Comisiei Electorale Centrale și ne-am asigurat că în Comisia Electorală Centrală nu mai sunt oameni numiți politic, ci sunt oameni apolitici, numiți în cadrul unui concurs transparent, ca să putem să avem încredere că această Comisie Electorală Centrală va organiza alegerile libere și corecte. Ceea ce spun socialiștii că ei sunt gata să meargă în alegeri anticipate în condițiile actuale denotă încă o dată că fac jocul regimului.”Ceea ce spun socialiștii că ei sunt gata să meargă în alegeri anticipate în condițiile actuale denotă încă o dată că fac jocul regimului... Europa Liberă: Dar dacă ei cad de acord ca această funcție de președinte al Parlamentului să revină Blocului ACUM, dvs. ați accepta ca în fruntea Executivului să meargă o persoană, un reprezentant din PSRM?Maia Sandu: „Nu! Noi putem să revenim să discutăm despre funcția de președinte al Parlamentului după ce se votează aceste legi, dar un Guvern minoritar poate fi doar Guvernul minoritar ACUM.”Europa Liberă: Dar dacă ei cedează funcția de spicher în favoarea Blocului ACUM, dvs. le dați voie să facă ei Guvernul majoritar?Maia Sandu: „Nu putem să susținem un Guvern minoritar al socialiștilor...”Europa Liberă: Ei vor majoritar, nu minoritar...Maia Sandu: „Deci, ei vor... atunci când se vorbește de Guvern majoritar, se vorbește de un Guvern plenar susținut de două forțe politice.”Europa Liberă: Exact!Maia Sandu: „Noi vorbim de un Guvern minoritar.”Europa Liberă: Dar ei au acceptat că ar fi cazul să se vorbească și despre un Guvern majoritar.Maia Sandu: „Noi nu acceptăm ideea unui Guvern majoritar. Noi avem programe foarte diferite. Programul nostru cum vedem noi viitorul Republicii Moldova este foarte diferit de cum văd socialiștii viitorul Republicii Moldova. Noi vrem ca aici să se trăiască ca în țările Uniunii Europene, vrem ca aici să se respecte drepturile omului, ca aici să avem și pensii, și salarii mari, pe potriva celor din Uniunea Europeană; noi vrem ca aici procesele democratice să fie autentice ș.a.m.d. Ei văd mai mult modelul rusesc, modelul de la Kremlin sau promovat de Kremlin și ajustat sau implementat aici, în Republica Moldova, cu tot felul de probleme.”Europa Liberă: De ce credeți că ar fi mers socialiștii la Moscova astăzi, așa cum titrează presa?Ei nu sunt independenți și faptul că merg atât de des la Moscova devine deja ridicol... Maia Sandu: „Asta înseamnă că ei nu sunt independenți și faptul că merg atât de des la Moscova devine deja ridicol, pentru că chiar nu au niciun pic de independență în decizii. Imaginați-vă că noi am merge la Bruxelles de două ori pe săptămână, așa cum fac ei. Lumea s-ar întreba: dar oamenii ăștia au autonomie decizională sau decide altcineva pentru ei? Iată aici, în cazul socialiștilor, nici nu se rușinează măcar. Cred că mai mult stau la Moscova decât stau în Republica Moldova.”Europa Liberă: Dar dvs. insistați pe ideea că ei ar depinde mai mult de liderul PD, decât de Kremlin?Maia Sandu: „Ei depind și de PD, și de Kremlin. Și acum vedem această contradicție, se pare, între dorințele lui Plahotniuc și între dorințele Moscovei. Nu știm exact de unde ar veni această contradicție, dar se pare că există o contradicție și Partidul Socialiștilor este rupt acum între aceste două părți. O să vedem până la urmă care dintre ele va fi cea care va prevala și va fi aleasă de socialiști.”Europa Liberă: În ultimul timp aud tot mai multe declarații, idei precum că, dacă totuși se formalizează o coaliție, deși Dvs. ziceți că nu poate fi vorba de o coaliție, dar, mă rog, cad de acord deputații din Blocul ACUM și cu cei din PSRM ca să guverneze, asta poate fi tratată cu mult scepticism de către partenerii externi ai Republicii Moldova? Ar duce asta la dispariția Blocului ACUM ca entitate politică? Se vrea totuși ca să fie compromis acest Bloc ACUM ca o forță proeuropeană?Maia Sandu: „În primul rând, partenerii străini au spus că ei vor sprijini o guvernare care să facă reforme, reforme în special în domeniul justiției, în domeniul construcției instituțiilor de luptă împotriva corupției și toate celelalte lucruri care se regăsesc în Acordul de Asociere. Ei au spus foarte clar care sunt prioritățile pe care doresc să le vadă pe masa următorului Guvern. În situația în care noi ne asumăm un Guvern doar noi, Blocul ACUM, nu este vorba de nicio majoritate. Majoritate ar însemna atunci când preiei programele ambelor formațiuni și vii să le implementezi. Or, noi am spus că sunt incompatibilități majore între programul nostru și programul socialiștilor. Ceea ce spunem noi...”Europa Liberă: Întrebarea mea era dacă discuțiile cu PSRM compromit sau nu compromit deputații din Blocul ACUM, în general, întreaga entitate.Maia Sandu: „Nu au cum să le compromită, dacă lucrurile se fac în interesul cetățeanului. Deci, dacă mă întrebați în raport cu comunitatea internațională, nu. Mai mult decât atât, în comunitatea internațională se spune destul de clar, chiar dacă nu oficial, dar prin presa occidentală se spune că regimul oligarhic este problema numărul 1 a acestei țări și trebuie rezolvată întâi problema regimului oligarhic, după care să se purceadă la celelalte lucruri. În interiorul țării, evident că există foarte mult interes de a folosi această situație și pentru a ne compromite, pentru a ne prezenta ca făcând jocul rușilor ș.a.m.d. Lucrul acesta s-a făcut și în trecut, chiar dacă noi n-am avut niciodată nicio comunicare. În același timp, sunt oameni, mulți oameni, care nu mai pot răbda presiunea acestui regim. Și am discutat cu asemenea oameni și în acest week-end, pentru că am fost în mai multe raioane. Oamenii chiar nu mai pot suporta acest regim și ei vor să fie eliberați. Și mesajul lor către noi este: Încercați să faceți tot ce puteți, chiar dacă șansele sunt foarte mici, pentru că noi ne dăm seama că dincolo nu există independență și că le este frică, și chiar dacă ar începe...”Europa Liberă: Dar ce presiuni se mai pun asupra simpatizanților dvs.?Maia Sandu: „Absolut tot. Deci, oamenii sunt dați afară. Cei care s-au implicat în campania electorală corect, după orele de muncă, deci absolut legal, oamenii sunt dați afară, sunt chemați și li se cere să scrie cerere de demisie, dacă nu – vor fi oricum demiși; oamenilor le-au fost deschise dosare penale din pod, fără niciun motiv, oamenii sunt amenințați cu arestul... Deci, în momentul în care am mers la Șoldănești și am anunțat asta la televizor, oamenii au auzit că eu merg la Șoldănești și au venit oameni de la Rezina, oameni cu mici afaceri, ca să-mi transmită mesajul acesta că ei vor să facem tot ce putem ca să-i eliberăm din ghearele acestui regim. Deci, regimul a devenit și mai dur după aceste alegeri și încearcă să suprime orice formă de opoziție în contextul, probabil, alegerilor anticipate pe care ei le așteaptă.”Regimul este gata la orice, numai să se mențină la putere... Europa Liberă: Dar admiteți că, dacă ați fi pornit discuții cu cei din Partidul Democrat, lucrurile ar fi fost altfel și nu se ajungea să se vorbească despre aceste presiuni care se fac asupra oamenilor dvs.?Maia Sandu: „Mă întreb: ce credeți Dvs. că putem să discutăm cu regimul Plahotniuc? Deci să mergem și să spunem: „Noi considerăm precondiția principală pentru orice ar trebui să facem pentru oamenii din această țară, precondiția este să scăpăm de regimul oligarhic. Vreți să ne ajutați să scăpăm de regimul oligarhic? Vreți să ne ajutați să scăpăm de voi”? Deci, cam care ar fi discuția per se? Eu asta nu reușesc să înțeleg.”Europa Liberă: Credeți că este imposibil să pui anumite condiții și celor din PD?Maia Sandu: „Condiții poți să le pui, dar ei sunt regimul. Deci, cum poți să schimbi regimul cu cei care se consideră regimul?”Europa Liberă: Dvs. identificați regimul cu o singură persoană.Maia Sandu: „Eu identific regimul cu o persoană susținută de mai multe persoane. Deci, dacă Dvs. credeți că se poate merge la Partidul Democrat și se poate obține acordul lor – haideți, cum să scăpăm de Plahotniuc, Candu, Iaralov și cine mai sunt acolo greii regimului? Și oamenii o să zică: OK, haideți să discutăm foaia de parcurs, cum scăpăm de ei... E o întrebare naivă lucrul acesta.”Europa Liberă: Eu vreau să văd o încercare, ca să mă conving pe viu. Maia Sandu: „Eu cred că noi am văzut încercări la alte partide în trecut și am văzut cum s-au terminat acele procese. Da, dacă mergi la Partidul Democrat, ei au să zică că facem de toate... Mint și după aia întorc lucrurile așa cum le convine. Regimul are un singur interes – să se mențină la putere și este gata la orice, numai să se mențină la putere. Deci, asta ar fi pierdere de timp. Acum o să vedem dacă nu e pierdere de timp discuția cu socialiștii.”Europa Liberă: Exact!Maia Sandu: „Pentru că, chiar dacă admitem că acolo există un anumit interes să se debaraseze de regim, pentru că ei tot sunt sub presiuni, chiar dacă presiunile nu sunt la fel de mari cum sunt în raport cu activiștii noștri, ei oricum se simt oprimați acolo și ar vrea să se elibereze. Problema este că nu le ajunge curaj și problema este că ei sunt vulnerabili. Și de aici, toate aceste jocuri când oamenii nu pot să vină și să spună deschis: „Da, haideți să adoptăm prima lege, să schimbăm șeful la Serviciul de Securitate, pentru că omul acesta se face vinovat de lucruri foarte grave, de încălcarea drepturilor omului, a), b), c), d) ș.a.m.d.; haideți să schimbăm procurorul general, pentru că știm că a fost numit în funcție cu încălcarea legii...” Europa Liberă: Știți că e o procedură mai anevoioasă și nu e atât de simplu, ușor să-l debarci din fotoliul de procuror general pe actualul procuror?Maia Sandu: „Da, dar noi astăzi am propus modificarea... În cazul SIS-ului e foarte simplu, s-a votat cu majoritatea de voturi în Parlament...”Europa Liberă: La SIS, da, e mai lejer, dar la procuror e mai complicat.Maia Sandu: „În cazul procurorului general, noi astăzi, cei de la Blocul ACUM am înregistrat un proiect de lege prin care facem posibil acest lucru, absolut legal, cu respectarea Constituției, doar introducem câteva modificări în lege, ceea ce... asta fac oamenii în Parlament. Dacă au un număr suficient de voturi, pot modifica legi și se deschide opțiunea pentru a demite procurorul general. Așa și celelalte lucruri. Deci, dacă se dorește și dacă există curaj, pentru că nimeni nu zice că e simplu să pornești acest război pe bune, toată lumea își dă seama că consecințele pot fi serioase pentru toți cei implicați. Dacă nu există curaj, să ne spună nu doar nouă, dar să le spună și votanților lor, tuturor cetățenilor.”Europa Liberă: Ați ieșit cu această propunere: să fie creat un grup de lucru din partea Blocului ACUM și a Partidului Socialiștilor și ați venit cu completări la acel pachet pe care l-ați propus ceva mai devreme și oferiți zece zile. Zece zile iarăși ține opinia publică în suspans...Maia Sandu: „Zece zile erau pentru activitatea grupului de lucru, nu pentru crearea grupului de lucru. Deci, până la 25 aprilie grupul de lucru ar trebui să se clarifice – există vreo șansă să se voteze aceste legi, să le completăm, să le îmbunătățim, inclusiv cel care se referă la Procuratură sau cel care se referă la Comisia Electorală Centrală, sau cel care se referă la revenirea la sistemul electoral proporțional cu îmbunătățirea lui în contextul recomandărilor Comisiei de la Veneția. Pentru asta s-au oferit zece zile, ca în aceste zece zile grupul de lucru să se clarifice – e posibil să discutăm ceva sau nu este posibil.”Europa Liberă: Socialistul Vlad Batrîncea a și reacționat imediat pe o rețea de socializare și a spus că PSRM nu vede sensul creării acestui grup, pentru că dvs., cei din Blocul ACUM, nu țineți nicio iotă de ceea ce au spus socialiștii, deveniți un actor egoist și insistați doar pe ceea ce vreți dvs.Maia Sandu: „E egoist să le cerem să mergem împreună și să eliberăm statul din captivitate? Haideți să vedem. Deci, noi nu am venit cu 300 de proiecte de lege necesare pentru ca, de exemplu, Republica Moldova peste patru ani de zile să poată să depună cererea de membru la Uniunea Europeană; noi nu am venit cu programul nostru și cu toate legile care ne-ar permite nouă să implementăm programul pe care l-am promis.”Europa Liberă: Dar ei spun că au și ei electoratul lor și nu țineți cont de ceea ce au propus ei.Maia Sandu: „Da, eu înțeleg. Deci, întrebarea noastră este: ei au promis alegătorilor să elibereze statul din captivitate? Dacă au promis alegătorilor să elibereze statul din captivitate și dacă vor să-și îndeplinească angajamentul acesta, pe asta trebuie să ne concentrăm, alte lucruri trebuie să le lăsăm deoparte, pentru că noi am lăsat deoparte aproape toate lucrurile din programul nostru. Noi am luat doar lupta împotriva regimului oligarhic. Ei ar trebui să facă la fel, dacă pentru ei...”Europa Liberă: Dar ați neglijat tot ce au propus ei, nu ați luat în calcul nimic?În situația în care regimul oligarhic va rămâne și va controla puterea, ne putem pomeni peste câțiva ani în care procesul democratic să fie lichidat cu totul... Maia Sandu: „Revin și spun: noi nu am venit cu programul nostru și ei ar trebui să facă la fel. Nu venim cu programele noastre, unde s-ar putea să avem anumite similarități pe – nu știu – pensii, creșterea salariilor ș.a.m.d., noi nu am venit cu programul nostru, noi am venit cu un singur lucru, care am sperat că îl împărtășesc și ei, pentru că l-au promis în campania electorală – eliberarea statului din captivitate. Asta este precondiția pentru orice altceva. Deci, noi vrem să majorăm salariile, putem s-o facem după ce scăpăm statul din captivitate, când banii publici nu mai sunt furați de către un clan mafiot și atunci banii publici pot fi folosiți pentru altceva; noi vrem să îmbunătățim starea economiei, ca investitorii străini să vină, ca oamenii care au plecat peste hotare și au acumulat niște bani acolo să vrea să vină să deschidă afaceri. Asta poți face doar dacă eliberezi statul din captivitate, atunci când Partidul Democrat nu stă și spune cine are dreptul să facă afaceri în Republica Moldova și cine nu are, de la cine scot dijmă și cine e eliberat de plata impozitelor. Noi asta spunem. Dacă ei înțeleg că eliberarea statului din captivitate e condiția numărul 1 pentru îndeplinirea promisiunilor lor, pentru îndeplinirea promisiunilor electorale ale noastre, atunci ne concentrăm pe acest lucru. Noi, cei de la Blocul ACUM, nu am venit cu tot programul nostru și am zis: haideți, susțineți-ne programul nostru; noi am venit cu un singur lucru, cu singura precondiție. Exact la fel trebuie să facă și ei. Programul lor pe care îl au, pe care l-au promis alegătorilor e treaba lor și alegătorii i-au votat pentru acest program, dar precondiția pentru toți este să scăpăm de regimul oligarhic. Dacă este. Și asta trebuie s-o spună.”Europa Liberă: Dna Sandu, dar de când ați început aceste discuții între aceste două entități, mai mult se vorbește despre divergențe decât despre puncte comune, ceea ce v-ar apropia. Și atunci, întrebarea mea firească este, dacă credeți sincer într-o finalitate reușită a acestor discuții?Maia Sandu: „Eu știu sigur că noi trebuie să facem absolut tot ce ne stă în puteri, dacă există măcar o mică șansă ca aceste lucruri să se întâmple, ca să explorăm această șansă. Ea poate să nu existe, asta o să aflăm pe parcurs; ea poate să fie foarte mică, dar oricât de mică ar fi această șansă, noi trebuie să încercăm să o folosim, pentru că altfel țara va rămâne capturată și lucrurile vor degrada mult mai mult. În situația în care regimul oligarhic va rămâne și va controla puterea, ne putem pomeni peste câțiva ani în care procesul democratic să fie lichidat cu totul, oamenii competitivi să plece din această țară și să avem o criză socială și economică nemaipomenită.”Europa Liberă: Dar credeți că pe moment PD ar fi într-o situație imposibilă să creeze cu cineva o majoritate?Maia Sandu: „Ei pot să creeze cu socialiștii majoritate și vizitele astea foarte dese la Moscova ne sugerează că există interes în Partidul Socialiștilor să facă coaliție cu Partidul Democrat, doar că nu au permisiunea Moscovei. Și de atâta merg atât de des că poate reușesc să convingă Moscova să-i lase să intre în această coaliție.”Europa Liberă: Dar s-au auzit voci care spun că și în sânul socialiștilor nu ar exista o coeziune. Maia Sandu: „Așa se face...”Europa Liberă: Unii văd într-un fel crearea coaliției majoritare, alții văd altfel. Maia Sandu: „O fi, dar nu pot să vorbesc despre lucrurile astea, pentru că sunt la nivel de zvonuri și cel mai indicat e ca Partidul Socialiștilor să vorbească despre asta.”Europa Liberă: Dar dacă pentru PD este foarte clar că declanșarea alegerilor anticipate le-ar aduce un plus de capital politic, de ce să urmărească ei alte scopuri? Să nu vă lase pe dvs. până vă împotmoliți și să zică: „Uite, cine sunt trădătorii, cine au avut alte interese”? Maia Sandu: „Acum pe mine nu mă interesează ce face Partidul Democrat, adică mă interesează în situația în care ei continuă să-și bată joc de oameni și asta este foarte grav, încalcă drepturile elementare ale cetățenilor, pentru că în Constituție și în lege este scris că oricine poate să facă campanie electorală, să opteze pentru un partid sau altul, acești nenorociți vin și își bat joc de oameni. Asta pe mine mă deranjează și noi vedem cu fiecare zi că regimul devine tot mai insuportabil. Asta este problema principală. Acum, ce fac ei cu socialiștii e treaba lor. Socialiștii ar trebui să le spună, în primul rând, alegătorilor lor, dar și nouă, dacă merg să facă coaliție cu PD sau nu. Să nu pierdem timpul.”Socialiștii ar trebui să le spună, în primul rând, alegătorilor lor, dar și nouă, dacă merg să facă coaliție cu PD sau nu. Să nu pierdem timpul... Europa Liberă: Și totuși, nu cumva pentru o eventuală alianță între deputații Blocului ACUM și cei din Partidul Socialiștilor, chiar și îndelungat negociată sau rămânându-se doar la aceste discuții, nu ar fi o capcană foarte bine aleasă de cineva?...Maia Sandu: „Poate fi, poate fi și o capcană, de aceea noi cerem angajament clar din partea socialiștilor pe demontarea sistemului oligarhic. Mesajele noastre sunt foarte clare. Noi spunem că sunt diferențe majore între programe, întrebarea este: avem în comun totuși dorința de a demonta sistemul oligarhic? Și până când, nu am auzit foarte clar acest mesaj și la nivel de acțiuni tot nu vine să confirme că socialiștii vor să lupte cu sistemul oligarhic.”Europa Liberă: Admiteți și o altă variantă, că cei din PD ar aștepta să vadă rezultatul final al alegerilor prezidențiale din Ucraina, ca după asta să poată decide foarte clar ce fac mai departe?Maia Sandu: „Iarăși nu vreau să intru pe terenul speculațiilor, să vă spun ce anume ia în calcul Partidul Democrat, Partidul Democrat vede ce face...”Europa Liberă: Dar contează cine va fi ales președinte în Ucraina?Maia Sandu: „Contează, probabil, într-o măsură destul de mare, dar în afară de asta contează și ce fac aici. Și ei în continuare terorizează oamenii ca să-i sperie, ca să-i demotiveze, ca să se asigure că dacă merg în alte alegeri nu vor fi prea mulți oameni care să facă campanie pentru noi, de exemplu.”Europa Liberă: Dar cum s-ar răsfrânge câștigul lui Poroșenko sau al contracandidatului său asupra situației din Republica Moldova?Maia Sandu: „Nici acolo lucrurile nu sunt foarte clare. Pe de o parte, știm că Plahotniuc și Poroșenko au o relație inclusiv de business, deci au o relație bună. Despre celălalt candidat nu se știu prea multe lucruri. Este antisistem, dar în ce măsură retorica electorală se va traduce în acțiuni concrete, în Ucraina situația este destul de dificilă și pe fundalul războiului pe care îl are cu Rusia, dar și pentru că se confruntă cu cazuri de corupție enorme și trebuie să treacă printr-un proces de curățare, care este foarte dificil. Oligarhia e și la ei o mare problemă, doar că la noi e monopolizată, la ei e cumva mai dispersată, nu se știe ce e mai bine și ce e mai rău. Sigur că oligarhia este o chestie foarte proastă și cumva e prezentă în regiune, deci e un proces care ne-a atins pe noi, Georgia, Ucraina. Întrebarea este: cât de repede putem să scăpăm de aceste regimuri oligarhice?”Europa Liberă: Dvs. ați făcut o declarație că, dacă va fi votat acest Guvern minoritar în fruntea căruia să vă aflați, ați putea debloca și situația financiară în raport cu UE și aduce asistență în Republica Moldova. Și o s-o citez pe Zinaida Greceanîi, care spunea că „salvarea Moldovei nu ține de finanțarea din exterior, ci de o guvernare înțeleaptă, inclusiv Parlament și Guvern și nu trebuie atât de mult să se pună accent pe finanțarea externă”.Maia Sandu: „Dna Greceanîi a fost ministru al Finanțelor și ar trebui să știe cum stau lucrurile. Evident că trebuie să creezi surse de venit pe intern, doar că asta durează. În momentul în care eliberezi mediul de afaceri de sub toate constrângerile, din momentul în care reușești să combați monopolurile, trec niște luni, dacă nu chiar un an-doi de zile până începi să simți că economia produce, vinde și ajung veniturile la buget. În momentul în care preiei de la democrați guvernarea, responsabilitatea pentru Guvern și acolo găsești o gaură enormă de miliarde și miliarde, ai nevoie de resurse imediate care pot veni din extern și noi suntem cei mai credibili ca să obținem foarte repede această finanțare. Nici socialiștii și nici democrații nu pot să facă lucrul acesta și am văzut ce s-a întâmplat în trecut. Deci, noi ce spunem este că prin faptul că avem relații bune și suntem credibili la Bruxelles putem să restabilim finanțarea repede, ca în primele luni să nu se ajungă într-o criză bugetară, să putem să facem toate plățile. Între timp, îmbunătățim mediul economic și creăm premise pentru ca veniturile să crească din interiorul țării, dar toate la timpul lor.”Europa Liberă: Dar se pare că UE are Republica Moldova ca ultima problemă?Maia Sandu: „Pentru că e vina noastră în mare parte. Deci, noi ca țară – mă refer la guvernările din ultimii ani, aceste guvernări au dezamăgit Uniunea Europeană atât de mult, încât acolo nimeni nu mai vrea să mai discute cu aceste guvernări și nu văd cum ar putea să ajute când guvernare nu vrea ca Uniunea Europeană să ajute țara.”Europa Liberă: L-am întrebat și pe dl Andrei Năstase, vă întreb și pe Dvs.: cum ați reacționat la declarația pe care a făcut-o fostul lider de la Cotroceni, Traian Băsescu, spunând că „trebuie să-l lăsați pe dl Plahotniuc în opoziție, iar pe Dodon să-l împiedicați să ducă Republica Moldova către Moscova”? Maia Sandu: „E o sarcină foarte dificilă în același timp să combați regimul cu cineva care, iată, îi vulnerabil și se joacă de-a pisica și șoarecele...”Europa Liberă: Acest cineva fiind PSRM-ul sau Igor Dodon?Au dezamăgit UE atât de mult, încât acolo nimeni nu mai vrea să mai discute cu aceste guvernări... Maia Sandu: „Socialiștii, o să le zicem socialiștii împreună, pentru că nu mă pricep care grupuri și cine are mai multă influență acolo și în același timp, deci să lupți împotriva regimului, și în același timp să previi influența rusă, să ții la distanță influența Rusiei, neavând suficiente voturi în Parlament, pentru că asta este problema Guvernului minoritar. Guvernul minoritar nu poate să conteze că o să meargă în Parlament cu o lege și legea va fi aprobată, Guvernul minoritar poate să conteze doar că va fi lăsat în funcție ca să rezolve situațiile foarte grave, dar nu ca să-și promoveze programul. Și despre asta vorbim, atunci când ei ne acuză că noi vrem totul. Guvernul minoritar nu-ți permite să îndeplinește programul electoral, pentru că pentru asta ai nevoie de majoritate în Parlament. Deci, Guvernul minoritar, pe care suntem noi gata să ni-l asumăm, ar rezolva doar problema curățării instituțiilor statului până la capăt și evitarea unei crize economice și sociale, deci ca să menții plățile de bază, dar dincolo lucruri mult mai frumoase și ambițioase pe care le-am propus în campania electorală nu poți să le faci dacă nu ai sprijin majoritar în Parlament.”Europa Liberă: IMAS făcuse o cercetare sociologică, care arăta că cetățenii și-ar dori coaliția majoritară să fie formată din deputații PD și cei din Partidul Socialiștilor. De ce nu se grăbesc să facă această coaliție?Maia Sandu: „Trebuie să-i întrebați pe ei.”Europa Liberă: Dar Dvs. ce presupuneri aveți?Maia Sandu: „Păi putem să presupunem multe lucruri. În primul rând, nu știu în ce măsură putem să avem încredere în sondajele IMAS; în al doilea rând, da, admitem că e o parte din cetățeni care își doresc coaliție dintre PD și PSRM. Care este această parte, cât de mare este nu putem spune, pentru că – v-am zis – nu am încredere în aceste sondaje. De ce nu fac coaliție? O fi doar rușii la mijloc care nu-i lasă pe socialiști să facă coaliție cu PD sau o fi și alte calcule, nu putem să spunem. Noi asta cerem – claritate. Ieșiți, oameni buni, și spuneți foarte clar – facem, nu facem coaliție cu PD, nu facem coaliție cu PD în luna aprilie, dar o să facem în luna mai, nu facem coaliție până la alegerile anticipate, dar o să facem după alegerile anticipate. Spuneți clar. Noi spunem foarte clar – noi nu facem coaliție cu PD, pentru că noi credem că regimul trebuie demontat, noi credem că țara asta nu are nicio șansă, dacă regimul acesta este lăsat să se consolideze în continuare. Să spună și ei lucrurile foarte clar.”Europa Liberă: Dar dvs., cei din Blocul ACUM vă împăcați și cu gândul că ați putea să rămâneți în opoziție și să fiți o opoziție bătăioasă, constructivă, așa cum?...Maia Sandu: „Ce înseamnă ne împăcăm? Noi facem tot ce putem. Evident că noi ne dorim să participăm, să schimbăm lucrurile și de asta am venit cu opțiunile cu care am venit. Trebuie să recunoaștem că 26 de mandate nu sunt suficiente pentru a face aceste lucruri, soluțiile nu sunt ideale, dar oricum credem că soluțiile pe care le-am propus noi sunt cele mai potrivite.”Europa Liberă: Reprezentanții PD-ului spun că, dacă se ajunge la anticipate, cel mai mult îi vor favoriza rezultatele acestui scrutin parlamentar anticipat pe cei din PD. Pe de altă parte și Igor Dodon a zis că probabilitatea e de 70 la sută că aceste alegeri vor fi declanșate și s-ar putea să aibă loc în toamnă. Sunteți pregătiți pentru un scrutin parlamentar anticipat?Maia Sandu: „Bineînțeles că suntem pregătiți, chiar dacă noi considerăm, cum am zis că, în condiții neschimbate, aceste anticipate sunt în defavoarea cetățenilor și nu reprezintă un proces democratic, dacă ele nu sunt libere și corecte. Partidul Democrat cred că își poate face iluzii și planuri. Depinde cât de gravă va fi criza, pentru că o criză se apropie, bugetară, în primul rând și gaura asta care se tot sapă sub Guvern, gaura asta financiară care se tot sapă și nu are cu ce să se acopere, ea devine tot mai mare și la un moment o să se prăbușească toată odată.”Europa Liberă: Dar guvernarea nu recunoaște că ar fi o gaură bugetară?Maia Sandu: „Evident că nu recunoaște, pentru că guvernarea, dacă admite alegerile anticipate, n-o să vorbească despre această gaură. Dacă nu se prăbușește înainte de alegerile anticipate este o chestie; dacă se prăbușește această gaură înainte de alegerile anticipate, atunci rezultatele vor fi altele.”Europa Liberă: Dar dacă nu se prăbușește, de unde bani?Oamenii trebuie să știe că noi o să plătim cu toții scump pentru aceste politici iresponsabile ale Partidului Democrat... Maia Sandu: „Păi asta e și întrebarea. Noi putem doar să speculăm iarăși. Știm că se împrumută pe piața internă la dobânzi mult mai înalte decât s-ar împrumuta, dacă ar primi împrumuturi și granturi din afară. Acum lor nu le pasă, pentru că ei se împrumută și peste un an-doi sau când vine scadența, cineva va trebui să ramburseze. Ei sunt gata acum să plătească cele mai scumpe dobânzi, numai să mențină aparența că totul este bine. Oamenii trebuie să știe că noi o să plătim cu toții scump pentru aceste politici iresponsabile ale Partidului Democrat.”Europa Liberă: Și dacă se repetă aceste alegeri parlamentare, și dacă configurația politică rămâne aceeași, iarăși vă întâlniți aceste patru partide și în următorul Legislativ, dacă eventual se ajunge la anticipate, ce se schimbă?Maia Sandu: „Evident că noi o să încercăm să explicăm oamenilor în campanie că, uite, acum este foarte clar cine este împotriva regimului oligarhic și cine n-a vrut să dea jos regimul oligarhic, dar până la urmă cred că diferențele nu vor fi foarte mari. Adică, același impas riscă să se păstreze și după alegerile anticipate. Tocmai de aceea trebuie să le evităm și trebuie să facem curățarea sistemului, așa cum propune Blocul ACUM.”Europa Liberă: Până la Paște, nimic nu are ce se întâmpla?Maia Sandu: „Până la Paște, cred că dacă socialiștii au zis că nu au ce să discute, nu vedem ce s-ar putea întâmpla. Regretăm că nu-i interesează discuțiile pe demontarea regimului.”Europa Liberă: Deci și se ajunge până la trei luni de după alegeri, când se poate vorbi despre o criză politică?Maia Sandu: „O să discutăm și noi în cadrul Blocului, să vedem ce mai putem propune, dar lipsa de reacție din partea celorlalți, lipsa de dorință de a face ceva clar și concret își pune amprenta pe ceea ce se întâmplă în Parlament.”Europa Liberă: Dar rămâneți intransigenți, nu cedați nimic, nu faceți compromisuri cu nimeni? Maia Sandu: „Noi am spus foarte clar: vrem să curățăm statul! De aici începem. Orice alte lucruri pot fi făcute bine doar dacă se curăță statul, dacă nu se curăță statul, doar se amână problema și, dimpotrivă, se consolidează regimul și mai târziu va fi și mai greu de scăpat de acest regim și între timp oamenii...”Europa Liberă: Și portița pentru discuții cu PD nu o lăsați deschisă?Plahotniuc trebuie să plece... Maia Sandu: „Pentru discuții cu PD, nu, pentru că nu avem ce să discutăm; nu avem ce să discutăm cu Plahotniuc. Deci, Plahotniuc și anturajul său este problema acestei țări astăzi. Da, evident că după ce îi elimini pe ei din viața politică trebuie să te apuci să cureți toate instituțiile și să le consolidezi independența. Nimeni nu zice că, odată plecat Plahotniuc, peste noapte lucrurile se vor rezolva. E mult de lucru după asta, dar primul pas este să scapi de capii acestui regim oligarhic.”Europa Liberă: Dar dacă l-ați invita pe dl Plahotniuc la discuții, credeți că ar veni? Maia Sandu: „Nu știu, dar nu am ce să discut cu el. Eu cred că el trebuie să plece. Asta trebuie să se întâmple. Nu am ce să discut cu el.”Europa Liberă: El o să spună că va pleca atunci când nu va avea sprijinul alegătorilor.Maia Sandu: „Acum putem să discutăm despre sprijinul alegătorilor și cum l-a obținut – prin manipulare și mulți bani.”