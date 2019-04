Mercenar din estul Ucrainei, reținut pe Aeroportul din Chișinău

14:00

Când am fost în Praga, acum câțiva ani, vedeam multe indicatoare rutiere care m-au lăsat mască. Pe ele scria: POZOR! Desigur că mă gândeam la sensul cuvântului în limba rusă, adică: rușine. Nu înțelegeam de ce șoferii cehi trebuie să se rușineze, dar la scurt timp, când am vorbit cu cineva care știa ceha, am înțeles. Pozor în cehă înseamnă atenție, nu are nici o legătură cu rușinea.