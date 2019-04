Manevre periculoase în trafic

19:50

In februarie, in Republica Moldova au fost alegeri prezidentiale. NU este o gluma. Este convingerea ferma a unor cetateni, pentru care sistemul mixt de vot ramane si acum o enigma. Altii vorbesc in soapta pentru cine au votat in ziua de 24 februarie, de frica sa nu fie persecutati. Am fost in raionul Drochia, pentru a face un nou reportaj din campania "Vocile democratiei".