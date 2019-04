Recomandări #diez. Evenimente colorate pentru o zi posomorâtă de joi, 18 aprilie

08:45

Serialul „Game of Thrones” este unul dintre cele mai populare subiecte din aceste zile, întru cât a fost lansat primul episod din ultimul sezon. Un artist, sub pseudonimul „CarlosDanger100” a abordat acest subiect din altă perspectivă. Articolul (foto) Un artist îți arată ce ar fi dacă Nicolas Cage ar juca toate rolurile din „Game of Thrones” apare prima dată în #diez.