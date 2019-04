Tot mai puține cadre și la Spitalul din Bălți

Spitalului Clinic Municipal Bălți se confruntă cu o gravă criză de personal, iar de la an la an situaţia devine tot mai dificilă. Dacă în 2015 instituția avea un deficit de opt medici, în 2019 e nevoie de tocmai 19 specialiști. Instituția are nevoie de anesteziologi-reanimatologi, pediatri, oftalmologi, cardiologi și ftiziopulmonologi. Potrivit lui Sergiu Rotari, […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de NordNews