City break-urile devin tot mai solicitate de către turiștii moldoveni. CELE mai populare destinații

08:45

1. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera: or. Sîngera: str. 31 August 1989, Acad. Sergiu Rădăuţanu, Burebista, Costache Conache, Cuza-Vodă, Fintina Schinului, Hotin, Hotin str-la, Independenţei, Mihail Frunze, Plaiului, Plaiului str-la, Renaşterii, Serghei Lazo, Sîngera, Suveranitatii, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 2. Chişinău, sectorul Botanica, s. Dobrogea: s. Dobrogea: str. Alexandru Donici, Chişinăului, Decebal, Dimitrie Cantemir, Florilor, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Salcîmilor, Serghei Lazo, Serghei Lazostr-la, Serghei Lazo str-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tineretului, Tineretului str-la, Viitorului,Tineretului, Unirii parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 3. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Vatra: or. Vatra: str. Alexandru cel Bun, Gradinilor, Ion Creangă, Ion Vatamanu, Iurie Gagarin, Izvoarelor, Lacului , Lidia Istrati, Livezilor, Mal.Drept Lac.Ghidighici, Mărţişor, Miciurin, Mihai Eminescu, Nicolae Sulac, Pădurii, Plopilor, Podgorenilor, Podgorenilor str-la, Poieniţei, Renaşterii, Serghei Bogza, Ştefan Vodă, Unirii, Vatra parțial, în intervalul de timp între 08:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 4. Chişinău, sectorul Buiucani, com. Truşeni: s. Trușeni: str. 1 Mai, 27 August, 27 August 1 str-la, 27 August 4 str-la, 31 August 1989, 9 Mai, Alexandru cel Bun, Alexandru cel Bun str-la, Alexei Mateevici, Alexei Mateevici str-la, Basarabia, Boris Glavan, Boris Glavan 1 str-la, Chişinăului, Chişinăului 1 str-la, Chişinăului 2 str-la, Chişinăului., Cibotaru V., Ciresar, Ciresilor, Codreanu, Constantin Stamati, Constantin Stere, Dacia, Dacia str-la, Decebal, Dimitrie Cantemir, Dimitrie Cantemir str-la, Doina, Dumbravii, G. Ureche, Gheorghe Asachi, Gheorghe Asachi str-la, Gheorghe Coşbuc, Gheorghe Madan, Ghidighici, Hîrtoape, Ioan Vodă, Ion Creangă, Ion Soltîs, Ion Soltîs 1 str-la, Ion Soltîs 2 str-la, Iurie Gagarin, Iurie Gagarin 1 str-la, Iurie Gagarin 2 str-la, Iurie Gagarin 3 str-la, Iurie Gagarin 4 str-la, Kiev, Kiev 1 str-la, Kiev str-la, Livezilor, Livezilor 1-str-la, Livezilor 2-str-la, Livezilor 3 str-la, Mesterul Manole, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Mihail Frunze str-la, Mircea cel Bătrîn, Miron Costin, Mitropolit Dosoftei, Mitropolit Petru Movilă, Potîrcâ Fiodor, Precupa, Precupa str-la, Răzeşilor, Serghei Lazo, Spicului, Straseni, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt st-la, Tinereţii, Traian, Trandafirilor, Truseni, Vasile Alecsandri, Vasile Lupu, Vasile Lupu 1 str-la, Vasile Lupu 3 str-la, Veronica Micle, Viilor, Voluntarilor parțial, în intervalul de timp între 08:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 5. Chişinău, sectorul Centru: str. A. Șciusev 1, 2, 3, București 1-9, 2-10, Cocieri 2-14, 3-11, Fierarilor 1-17, 2-20, str-la Fierarilor 1-5, 2-8, L. Tolstoi 7-23, 14, 20-30, 24/1, Negureni 1-15, 2-12, Sărăteni 1-7, 2-8, Suruceni 1, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric șos. Hîncești 60/1, 60/4, str. Academiei 999, în intervalul de timp între 09:00 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Lech Kaczynski 2/1, 2/2, 2/3, 6/1, Sprîncenoaia 1/1, 6, în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. M. Cebotari 11, 13, A. Șciusev 98, 94, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice str. Drumul Viilor 40, 42, 42/3, 999, Pietrarilor 2, 4, 4/1, 6, 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, în intervalul de timp între 14:00 - 17:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice 6. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Coloniţa: s. Colonița: str. Albișoara, Dacilor, Greacă, Haiducului, Movileni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Colonița: str. Alexei Mateevici, Emilian Bucov, Hotin, Ion Vatamanu, Mihai Eminescu, Salcîmilor, Sf.Maria, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Zorilor, 31 August parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 7. Chişinău, sectorul Rîşcani: str. Albișoara 68/2, Doina 156, 189, 191, 201, 203, 203/1, 203/2, 999, 9004, 9999, în intervalul de timp între 09:35 - 17:35 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 8. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Goianul Nou : s. Goianul Nou: str. Gloriei, Goianul Nou, Tineretului parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 14:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice 9. Anenii Noi: s. Bulboaca parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Șerpeni parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 12:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Geamăna parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 12:10 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 10. Cahul: s. Giurgiulești: str. Mecanizatorilor, Pogranicinaea, Sadoveanu Mihail, Sov.Armii parțial, în intervalul de timp între 10:10 - 17:10 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 11. Cantemir: or. Cantemir: str. Boris Glavan, Nicolae Testemiţeanu, Promislennaea, Ştefan Vodă, Zavodscaea, s. Antonești, s. Leca, s. Cania, s. Iepureni, s. Toceni, s. Vîlcele parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Vișniovca: str. Livezelor, Păcii, Teilor, Vişniovca, s. Capaclia, s. Cociulia parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 12. Comrat (UTA Găgăuzia): s. Cioc-Maidan: str. 28 Iunie, Colhoznaea, Comsomoliscaea, Dimova, Grigore Cotovschi, Maxim Gorki, Mihail Frunze, Molodejnaea, Octeabriscaea, s.Cioc-Maidan, Serghei Lazo parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:10 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Beșghioz: str.Irîşcova , Iurie Gagarin, Orehovaea, s. Tvardița: str. 28 Iunie, Ciapaeva, Comsomoliscaea, Dimitrova, Grigore Cotovschi, Iurie Gagarin, Lenin, Lesnaea, Miciurin, Mihail Frunze, Mira, Nikolai Vatutin, Novaea, Octeabriscaea, Polevaea, Sadovaea, Serghei Lazo, Sovetscaea, Tvardiţa, Vasil Levschi parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Cazaclia: str. Lenin, Griboedov parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 11:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului or. Vulcănești: str.Cutuzova, Cahul, 1 Mai parțial, în intervalul de timp între 09:25 - 16:55 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor or. Vulcănești: str. Polevaea, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt s-la, Tanchistov, Tanchistov str-la, Tihaea, 1 Mai parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 13. Călăraşi: s. Vălcineț: str. 1 Mai, 27 August, 9 Mai, Aron Pumnul, B.P. Hajdeu, Ciprian Porumbescu, Cuza Vodă, D. Cantemir, Gavriil Muzicescu, Ion Neculce, Gagarin, Luceafărul, M. Viteazul, Păcii, Timoșenco, Trandafirilor parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor or. Călărași: str. M. Kogîlniceanu, s. Vălcineț: str. 1 Mai, 27 August, 31 August 1989, 8 Martie, 9 Mai, Alecu Russo, Alexandru cel Bun, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Aron Pumnul, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bogdan Vodă, Ciprian Porumbescu, Codrilor, Constantin Negruzzi, Cuza-Vodă, Dacia, Dimitrie Cantemir, Dimitrie Cantemir., Dragoş Vodă, Fîntînilor, Gavriil Musicescu, Independenţei, Ion Neculce, Iurie Gagarin, Livezilor, Luceafărul, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu., Mihai Viteazul, Mihail Sadoveanu, Miron Costin, Nicolae Milescu Spătaru, Nicolae Testemiţeanu, Păcii, Petru Rareş, Rădi, s.Vălcineţ, s.Velicogo, Şcolii, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan Neaga, Timoşenco, Tineretului, Titu Maiorescu, Traian, Trandafirilor, Valentina Tereşcova, Vasile Alecsandri, Vasile Lupu, Victoriei, Volcineţ parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:50 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor or. Călărași: str. Ștefan cel Mare parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 14. Căuşeni: s. Baccealia parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cîrnățeni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Fîrlădeni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Cîrnățenii Noi parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Ciuflești parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 15. Cimişlia: s. Ialpugeni parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor or. Basarabeasca: str. 28 Iunie, Grigore Cotovschi, Iujnaea, Karl Marx, Lev Tolstoi, Octeabriscaea, Sovhoznaea, Voczalnaea parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 16. Criuleni: s. Ustia parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Măgdăcești: str. Alexandru cel Bun, Alexei Mateevici, Burebista, Dacia, Măgdăceşti, Nicolae Milescu Spătaru, Nicolae Milescu Spătaru parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 17. Hînceşti: or. Hîncești: str. A. Lăpușneanul, A. Mateevici, șos. Cimișliei, Cosmonavtov, Dragoș Vodă, Izvoarelor, Miciurin, M. Frunze, Mihalcea Hîncu, Nicolae Iorga, N. Testemițeanu, Păcii parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 16:50 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor or. Hîncești: str. Alexandru cel Bun, Chișinăului, Cogîlnic, Gh. Cojbuc, S. Lazo parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 16:50 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Calmațui parțial, în intervalul de timp între 08:15 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Ivanovca parțial, în intervalul de timp între 08:15 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Fundul Galbenei parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 18. Ialoveni: s. Mileștii Mici parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:10 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Ulmu parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Răzeni parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Puhoi, s. Văratic parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Nimoreni parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric or. Ialoveni: str. 27 August str-la, Cetatea Albă, Chilia, Hotinului, Hotinului str-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Veniamin Zarzăr, 27 August parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Costești: str. Dacia, Cucorilor parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 09:30 pentru conectarea clienţilor noi 19. Leova: s. Ceadîr, s. Cneazevca, s. Colibabovca, s. Orac parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Cîmpul Drept, s. Cneazevca, s. Sărăţica Nouă, s. Sărăţica Veche, s. Tomaiul Nou parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 20. Nisporeni: s. Brătuleni, s. Cîrnești parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 21. Orhei: s. Jora de Mijloc parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Puțintei parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene or. Orhei: str. Ciobanu Tamara, Colindătorilor, Colinelor, Constantin Stamati, Floriilor, Ioan Pelivan, Nouă, Prieteniei, Roman Tudose, Roman Tudose str-la, Stere Constantin, Stere Constantin ,str-la, Unirii, Unirii, str-lă parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice or. Orhei: str. V. Cupcea, Acad. S. Rădăuțan, Eliberării, Haiducul Grozescu, Meșteșugarilor, Plugușorului, Răzeșilor, S. Lazo, Tricolorului parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 22. Străşeni: or. Strășeni: str. 1 Iunie, Calea Basarabiei, Codrilor, Ion Caraciobanu, Leonid Severin, Mihai Eminescu, Mircea cel Bătrîn, Mitropolit Bănulescu-Bodoni, Sfinţii Împăraţi Constantin, Teilor, Tineretului, Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 08:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Voinova parțial, în intervalul de timp între 12:00 - 14:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Sireți parțial, în intervalul de timp între 08:50 - 11:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Tătărești parțial, în intervalul de timp între 08:00 - 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Vorniceni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Cojușna: str. 1 Mai, 1 Strada, 27 August, 8 Martie, Alecu Russo, Alexandru cel Bun, Alexandru Donici, Alexandru Lăpuşneanu, Alexandru Marinescu, Alexei Mateevici, Boris Glavan, Burebista, Călăraşi, Centinarului, Chişinăului, Cîmpiilor, Codreanu P., Combatanţilor, Constantin Negruzzi, Constructorilor, Copiilor, Decebal, Dimitrie Cantemir, Doctorul Andrei Samoila, Doina şi Ion Aldea Teodorovici, Dragoş Vodă, Drumul Dealurilor, Entuziaştilor, Florilor, Gavriil Musicescu, Gheorghe Coşbuc, Gribov, Grigore Ureche, Grigore Vieru, Haiducilor, Independenţei, Ion Creangă, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Izvoarelor, Libertăţii, Livezilor, Lomtadze Revaz, Luceafărul, Lutoasa, Maxim Gorki, Mecanizatorilor, Memoriei, Mihai Eminescu, Mihai Viteazul, Mihai Viteazul str-la, Mihail Frunze, Muşatinilor, Nicolae Dimo, Nicolae Milescu Spătaru, Nicolae Testemiţeanu, Nouă, Nucarilor, Pavel Boţu, Păcii, Petru Rareş, Podgorenilor, Popov, Primar M.Jereghi, Primavarii, Protoereul Alexandru Turcin, Cojuşna, Scorenilor, Sireţcaea, Sîreţului, Străşenilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tineretului, Tobîltoc, Trandafirilor, Triboi, Truşeni, Valea Leucei, Valea Luncii, Valerii Cicalov, Valeriu Cupcea, Vasile Alecsandri, Vasile Lupu, Vera Triboi, Veteranilor, Victor Jeregi, Victoriei, Viilor, Vişinilor, Voroncihina, Zinevici - parțial, în intervalul de timp între 08:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Scoreni - parțial, în intervalul de timp între 08:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Drăgușeni parțial, în intervalul de timp între 15:00 - 17:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 23. Taraclia: or. Taraclia: str. Nicolai Gogol, Panov, Vasilii Ceapaev parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Copcea: str. Cutuzova, Nicolai Pirogov, Suvorova parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 24. Teleneşti: s. Țînțăreni parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Chiștelinița parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Chersac parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice Pentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11.