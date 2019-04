VIDEO // Andrei Năstase, nemulțumit de salariul de deputat: „Nu cred că este un salariu care ți-ar acoperi toate cheltuielile”

13:20

Conform HBO, audienţele înregistrate duminică de postul de televiziune american împreună cu numărul celor care au urmărit serialul pe aplicaţiile HBO GO şi HBO NOW au depăşit recordul precedent de telespectatori, respectiv 16,9 milioane, înregistrat în timpul ultimului episod al celui de-al şaptelea sezon, difuzat în urmă cu doi ani. Pe reţelele de socializare, premiera de duminică a fost, de asemenea, cel mai discutat pe Twitter episod din istoria serialului, cu peste 5 milioane de mesaje şi 11 milioane de menţionări pe durata weekendului, a precizat HBO într-un comunicat. Primele zece subiecte cele mai discutate pe Twitter duminică seară se refereau la primul episod din sezonul final al „Game of Thrones” . Saga, care spune povestea mai multor familii rivale din ţinutul ficţional Westeros, a fost lansată în 2007 şi a devenit cea mai de succes producţie a canalului HBO.