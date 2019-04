Greceanîi promite Moscovei anularea legii „anti-propagandă”

19:00

Cotidianul american The New York Times a publicat, la 14 aprilie, un articol în care a apreciat pozitiv rezultatele de moment ale reformei de taxe implementate de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald J. Trump. Într-o aparție publică din ziua următoare, Trump a comentat articolul, mărturisind că este profund mirat. În trecut, președintele SUA le-a reproșat cu numeroase ocazii celor de la New York Times faptul că îl prezintă mereu, intenționat, doar în culori proaste.