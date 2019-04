UNIUNEA EUROPEANĂ va oferi României - 31 de miliarde de euro

07:00

Vitamina C este unul dintre cei mai siguri și eficienți nutrienţi, având un rol bine stabilit în numeroase funcții ale organismului. De cele mai multe ori, citricelor li se atribuie cel mai mare conținut de vitamina C, însă există alte fructe şi legume pe care ar trebui să le consumi zilnic pentru asigurarea dozei necesare de vitamina C.