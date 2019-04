Cei doi tineri care anul trecut au furat 1,3 mln. de lei din safeul unei firme din Strășeni au fost arestați – (VIDEO)

05:10

Drumurile R13 – Bălți-Florești și M5 – Bălți-Criva ar putea fi construite cu suportul Bank of China. În acest sens, Guvernul Republicii Moldova a început negocierile cu Bank of China pentru acordarea împrumutului de 190 milioane euro. Aspectele cooperării bilaterale dintre Republica Moldova și Bank of China au fost discutate de Chiril Gaburici, ministrul Economiei […]