Cîte persoane s-au uitat la debutul ultimului sezon al Game of Thrones

Debutul ultimului sezon al serialului „Urzeala tronurilor/ Game of Thrones”, al optulea, a fost urmărit, duminică noapte, de 17,4 milioane de utilizatori ai platformelor HBO GO şi HBO NOW. Potrivit HBO, utilizatorilor care au urmărit episodul pe cele două platforme li se adăugă 11,8 milioane de telespectatori americani care au urmărit producţia duminică noapte. Debutul sezonului al şaptelea a fost

