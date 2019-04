Rețete și Rețele, 16 Aprilie

22:30

Formatiunile care alcatuiesc blocul politic ACUM, Platforma DA si PAS ii indeamna pe socialisti sa sustina pachetul de legi antioligarhic, care a fost completat cu 5 initiative noi. Sustinerea asteptata de ACUM din partea PSRM consta in crearea unui grup de lucru ca aceste proiecte sa fie examinate impreuna si totodata ca PSRM sa-si declare angajamentul ca nu va face o coalitie cu PD. Raspunsul PSRM, enuntat de deputatul Batrincea - PAS si PPDA dau dovada de egoism politic. Nu vedem sensul crearii unui grup de lucru si continuarea unor discutii sterile. Este o opinie despre cei din blocul ACUM au luat act cu siguranta la aceasta ora. Dar, vorbind despre discutii, ce si cu cine credeti ca discuta in aceste momente intreaga fractiunea PSRM. Acestia sunt plecati, la Moscova, toti, unul ca unul, la invitatia Dumei de Stat. Tot astazi, a discutat si Ilan Sor cu ambasadorul rus la Chisinau. Va invit sa despicam firul in patru, cu cei patru invitati din aceasta seara prezenti in platoul de la Ora Expertizei.