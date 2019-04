Mai mulți comercianți de flori au fost amendați de fisc

12:15

„Ce face astăzi Dodon? Își ajustează două fraze și ne aburește pe toți. Ne spune că s-a discutat despre o majoritate cu Blocul „ACUM”. Ne mai spune că nu s-a discutat astăzi despre o coaliție cu PD. Dar ce va fi mâine? Noi vrem să știm dacă mâine, cei care astăzi nu au discutat despre o coaliție cu PD nu vor face o majoritate conjuncturală și nu vor merge să răstoarne un guvern care s-ar angaja în reforme în domeniul justiției, educației, economiei”, a declarat acesta, în cadrul unui interviu pentru „Europa Liberă”. De asemenea, Năstase mai spune că socialiștii și Dodon ar fi „patronați” din afara republicii, dar asta nu înseamnă că Blocul „ACUM” face jocul Kremlinului. „Eu am condamnat în permanență acest patronaj din exteriorul țării. Cunoașteți cu cine s-a întâlnit Igor Dodon în ultimele sale expediții la Moscova? Eu nu. Nu ar fi bine ca cetățenii noștri să știe cu cine s-a întâlnit și cu cine a vorbit? Din câte cunoaștem, Dodon vorbește la televizor una și altceva la Moscova. Pe noi nimeni nu ne poate bănui de complicitate cu Moscova sau cu patronii din exterior ai lui Igor Dodon”. Năstase a mai adăugat că nu prea crede în continuarea discuțiilor cu PSRM, dar nu are altă soluție. „Cota mea de încredere față de Dodon și PSRM este zero. De ce să mai discutăm? Pentru că în joc este țara, în joc sunt interesele oamenilor. Ca lider al unui partid politic, ca om de stat, este de datoria mea să încerc, cu capul sus, fără a ne umili, toate oportunitățile care ni le oferă realitățile moldovenești”. Întrebat de ce „ACUM” nu discută cu PD, dacă nu există încredere în PSRM, acesta a întrebat „ce condiții ar accepta PD?”: „Primul lucru e să eliberăm justiția și procurorul general din captivitate oligarhică. Nu înțelegeți că e utopie? (Dar cu PSRM nu e utopie?) Noi mai trăim cu senzația că socialiștii nu sunt de nedespărțiți de PD. Dacă-s vulnerabili în fața PD, atunci nu există șanse. Noi facem demersuri ca această vulnerabilitate să fie redusă la zero și să se desprindă de PD”. Liderul PPDA a mai adăugat că pentru Dodon nu contează interesele republicii, dar nici măcar interesele PSRM. „Pentru Dodon astăzi nu contează țara, oamenii și nici măcar propriul partid.