Consumi marijuană în scop medical? Care sunt efecte acesteia și de ce persoanele cu artrită reumatoidă o consumă

"Sunt obosită...Nu am timp... Fac alergie la cremele de față... Nu suport fondul de ten...Cel mai bine îmi curat fata cu apă și săpun...M-am dat cu toate cremele posibile și tot degeaba.". “Aud frecvent astfel de scuze pe post de explicații, atunci când încerc să aflu în ce constă ritualul zilnic al clientelor mele ce îmi calca pragul în căutarea soluției miraculoase și rapide pentru tenul lor, ce prezintă de cele mai multe ori o problemă.De fiecare dată, surprinderea lor este una maximă atunci când află că soluția se află în mâinile lor.”, spune Ana Maria Mărgineanu – specialist estetica facială din România. Ce presupune acest lucru? În primul rând, să nu ne bazăm doar pe cunoștințele noastre limitate în tipologia tipului de ten și să apelăm la un specialist pentru a ne încadra corect, scrie unica.ro. Știai că există nu mai puțin de 9 tipuri de ten? Clasicele ten mixt, ten uscat, ten gras , apoi tenul cuperotic, casectic, ridat, axisfic, pletoric, etc., bineînțeles că fiecare tip de ten are caracteristici și recomandări de îngrijire diferite. Iată de ce nu putem folosi aceeași cremă precum mama, sora sau vecină. “Primul pas și cel mai important ar fi să nu cumpărăm produsele de îngrijire fără o recomandare avizată și astfel evităm să le testăm pur și simplu pe față și implicit pe "buzunarul" nostru. În cabinetele de cosmetică deseori se găsesc produse profesionale de vânzar, dar cel mai important este că, ai posibilitatea de a le testa înainte de achiziție în urma unei diagnoze efectuate corect. Simțim pe " pielea noastră " viteza secolului în care trăim și ne afectează real tenul. Soluțiile extreme precum chirurgia estetică vor fi tot timpul o opțiune, dar indiferent de momentul când sau dacă decidem să apelăm la astfel de soluții, nu va exclude niciodată ceea ce trebuie să facem noi, femeile, acasă pentru aspectul fetei noastre.”, explică Ana Maria Mărgineanu – specialist estetica facială. Din ritualul zilnic de îngrijire nu trebuie să lipsească 3 pași simpli: Curățarea “Presupune procesul de demachiere care se face obligatoriu seara și opțional dimineață. Produsele de curățare se aleg în funcție de vârstă și bineînțeles ținând cont de caracteriștile tipului de ten. Exclus să ne demachiem cu apă și săpun - distrugem filmul hidro- lipidic, astfel pielea nu se mai regenerează corect și va prezenta rapid diferite anomalii. Fața noastră are nevoie de demachiere corectă și frecventa așa cum și corpul nostru are nevoie de dușul zilnic!.”, ne sfătuiește specialistul în estetica facială. 2 . Hidratarea tenului! “Orice tip de ten are nevoie de acest pas și majoritatea femeilor îl respectă. Greșeala constă de obicei în alegerea cremei sau a faptului că o schimbăm des fără o cauză anume la prima sugestie primită din partea oricui, pe principiul: " E super bună și dă rezultate rapid". Curiozitatea mea e alta.. de câte ori citim eticheta și căutăm pe google să înțelegem termenii chimici și dermatologici?? Acest gest ne poate salva nu doar de alergii și reacții adverse dar și de lipsă de rezultat și implicit de bani aruncați pe fereastra.Ne aflăm în sezon rece și ar fi bine să știm că pielea noastră se deshidratează mai rapid de la frig și implicit are nevoie de regenerare rapidă a stratului de lipide.Citind eticheta produsului ales căutați să conțină concentrație mare de D-panthenol și emolient hiderolipid.Substanțele active precum tetrapeptide-40 reduc eritemul pielii și alterarea vasculară, prezența frecvent din cauza temperaturilor scăzute pe timp de iarnă.”, ne învață Ana Măria Mărgineanu – specialist estetica facială. Protejarea! “Pasul acesta este cel mai des sărit și ignorat de către multe femei, fără să-i cunoască importanța. Hai să ne imaginăm cum ar fi să mergem vara sau iarna pe stradă, prin oraș, fără haine pe noi? În primul rând ne-am murdări de praf, noxe, apoi ne-ar fi frig sau ne-ar arde soarele... de fapt asta facem noi cu tenul nostru prin lipsa aplicării zilnice a fondului de ten. Culmea este că, fața noastră reprezintă cel mai important aspect din imaginea noastră și implicit, cea mai expusă. Alegerea unui fond de ten implică recomandarea unui specialist și implicit testarea în prealabil (marile magazine de cosmetice de tip Sephora, Douglas, pun la dispoziție clienților recipienți speciali pentru a putea testa acasă înainte de cumpărare). Fondurile de ten sunt precum hainele, cu unele ne simțim bine, cu altele nu. Nu faceți din asta o scuză și continuați să " probați" până la alegerea perfectă. Un alt impediment în acest pas este faptul că uneori datorită texturii fondului de ten ne murdărim pe haine. Soluția este rapidă, peste fondul de ten aplicăm cu o pensulă, pudră pulbere! Vă garantez că nu durează mai mult de 5 minute tot procesul și că veți fi protejate toată ziua! :).”, încheie Ana Măria Mărgineanu – specialist estetica facială. Sursa: unica.ro.