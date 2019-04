”Întregul focar” al incendiului de la Notre-Dame este stins, anunţă pompierii din Paris

11:50

Aproximativ 17,4 milioane de americani au vizionat primul episod al ultimului sezon, al optulea, al serialului "Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones", un record de audienţă pentru producţia HBO, a anunţat compania de televiziune, citată de Reuters. Reprezentanţii HBO informează că audienţa înregistrată pe postul TV şi pe aplicaţiile HBO Go şi HBO Now a depăşit-o pe cea a debutului sezonului al şaptelea, din urmă cu doi ani. Atunci, 16,9 milioane de persoane au urmărit episodul cu care debuta pen...