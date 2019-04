Val de aer polar peste România. Lapoviţă, ninsori şi posibil îngheţ la noapte

07:20

Amazon realizeaza un serial extrem de scump bazat pe romanele "Lord of the Rings" scrise de J.R.R. Tolkien. Cu investitii de 250 de milioane de dolari doar pentru drepturi de autor si inca 250 pentru realizarea primelor doua sezoane, productia isi propune sa surclaseze succesul "Game of Thrones". Potrivit publicatiei scotiene Daily Record, filmarile pentru serial vor incepe in luna august si vor avea loc in Leith, Edinburgh, Scotia, intr-un vast spatiu de studiouri care a gazduit si echipa "Avengers": "producatorii de la Stapanul Inelelor spera sa finalizeze totul in intervalul august - noiembrie".