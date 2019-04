Radu Albot a urcat o poziție în clasamentul mondial

03:10

Zilele posomorâte ne indispun, ne șterg zâmbetele de pe buze și ne fac să visăm tot mai mult la o mică vacanță în vreun orășel scăldat în soare, arome delicioase și palmieri. De aceea, vă propunem să facem o escapadă imaginară în Barcelona. Pentru aceasta nu ai nevoie de bugete mari. Chiar dacă nu planifici […] The post (Foto) O escapadă de weekend în Barcelona appeared first on Moldova.org.