LIVE VIDEO// Celebra catedrală Notre-Dame din Paris, cuprinsă de flăcări. Întregul acoperiş al catedralei s-a prăbuşit

08:15

Evenimente 1632: Bătălia de la Rain: Suedezii sub Gustavus Adolphus înving Sfântul Imperiu Roman în timpul Războiului de Treizeci de Ani. 1755: Poetul, jurnalistul și lexicograful britanic Samuel Johnson a publicat la Londra „Dicționarul limbii engleze”. 1762: Prin decret imperial, semnat de împărăteasa Maria Terezia, se înființează regimentele grănicerești românești: I la Orlat și II la Năsăud. 1896: Ceremonia de închidere a primei ediții a Jocurilor Olimpice Moderne, Atena, Grecia. 1912: Vasul britanic de pasageri Titanic se scufundă în Atlanticul de Nord la ora 2:20 a.m., la două ore și 40 de minute după coliziunea cu un iceberg. Din cei 2.227 de pasageri plus echipaj aflați la bord numai 770 vor supraviețui. 1918: Bojdeuca din Iași a lui Ion Creangă a fost declarată muzeu, devenind prima casă memorială din România. 1939: A avut loc Congresul de constituire a Partidului Democrat din Polonia. 1941: Începe greva minerilor din Valea Jiului, care îngreunează aprovizionarea armatei antonesciene și a trupelor germane aflate în țară. 1941: Generalul american Douglas MacArthur este numit comandant al forțelor aliate în Pacific. 1944: Al Doilea Război Mondial: Primul bombardament de noapte al aviației britanice asupra României: 83 de bombardiere Wellington atacă Turnu-Severin. 1944: Al Doilea Război Mondial: Al doilea mare bombardament anglo-american asupra Bucureștiului. Universitatea e distrusă parțial. 1945: Al Doilea Război Mondial: Trupele britanice au eliberat deținuții din lagărul de concentrare Bergen-Belsen. 1947: Înființarea Filarmonicii „Banatul” din Timișoara. 1949: Înființarea Filarmonicii „Gheorghe Dima” din Brașov. 1949: Are loc premiera dramei „Bălcescu” de Camil Petrescu. 1957: Se încheie un acord româno-sovietic privind statutul juridic al trupelor sovietice staționate încă din 1944 pe teritoriul României. 1964: Plenara lărgită a CC al PCR adoptă Declarația cu privire la poziția PCR în problemele mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Declarația condamnă pretențiile PCUS de a domina mișcarea comunistă internațională sub pretextul internaționalismului proletar. Declarația marchează începutul oficial al politicii independente a României în cadrul „lagărului comunist”. 1971: La Porțile de Fier este conectat la sistemul energetic național primul hidroagregat de producție românească. 1989: A vut loc Tragedia de pe Hillsborough, o busculadă umană pe Stadionul Hillsborough, în semifinalele FA Cup, soldată cu moartea a 96 de fani ai FC Liverpool. 1991: Inaugurarea oficială a activității Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) (Londra). 1998: Guvernul condus de Radu Vasile a fost validat de către Parlamentul României. 2013: Două bombe au explodat lângă linia de sosire la maratonul din Boston, Massachusetts, omorând cel puțin trei persoane și rănind alte 183. Nașteri 1452: Leonardo da Vinci, pictor, sculptor, inginer și arhitect italian renascentist (d. 1519) 1489: Mimar Sinan, arhitect otoman (d. 1588) 1552: Pietro Cataldi, matematician italian (d. 1626) 1641: Robert Sibbald, medic scoțian (d. 1722) 1642: Suleiman al II-lea, sultan al Imperiului Otoman (d. 1691) 1646: Christian al V-lea al Danemarcei și al Norvegiei (d. 1699) 1684: Ecaterina I a Rusiei (d. 1727) 1688: Johann Friedrich Fasch, compozitor german (d. 1758) 1707: Leonhard Euler, matematician și fizician elvețian (d. 1783) 1797: Louis Adolphe Thiers, istoric, politician și jurnalist francez (d. 1877) 1843: Henry James, scriitor american (d. 1916) 1858: Émile Durkheim, sociolog francez (d. 1917) 1874: Johannes Stark, fizician german (d. 1957) 1878: Robert Walser, scriitor elvețian (d. 1956) 1879: Theodor Capidan, lingvist român (d. 1953) 1910: Miguel Najdorf, șahist, argentinian de origine poloneză (d. 1997) 1912: Kim Ir-sen, dictator al Coreei de Nord (d. 1994) 1924: Stephen Fischer-Galați, istoric (d. 2014) 1924: Sir Neville Mariner, dirijor britanic 1931: Tomas Tranströmer, poet, traducător și psiholog suedez, laureat Nobel (d. 2015) 1934: Ion Vianu, medic psihiatru și scriitor român 1938: Claudia Cardinale, actriță italiană 1939: Jaime Paz Zamora, om politic bolivian 1942: Lucian Bolcaș, politician român 1946: Péter Agárdi, scriitor, critic și istoric literar maghiar 1946: Zamfir Dumitrescu, pictor român 1949: Alla Pugaciova, cântăreață rusă 1958: Abu Hamza al-Masri, șeic egiptean 1959: Emma Thompson, actriță engleză 1959: John Onoje, activist politic din Republica Moldova, refugiat din Sierra Leone 1960: Filip al Belgiei, actualul monarh al Belgiei Decese 1558: Roxelana, soția sultanului Soliman I (n.1506) 1719: Françoise de Maintenon, metresa și a doua soție a regelui Ludovic al XIV-lea al Franței (n. 1635) 1764: Madame de Pompadour, metresa regelui Ludovic al XV-lea al Franței (n. 1721) 1765: Mihail Lomonosov, savant, poet și filolog rus (n. 1711) 1843: Noah Webster, lexicograf american (n. 1758) 1865: Abraham Lincoln, al 16-lea președinte al Statelor Unite (n. 1809) 1893: Petru M. Câmpeanu, filolog (n. 1809) 1921: Constantin Barozzi, general geodez și cartograf (n. 1833) 1924: Eduard Caudella, compozitor român (n. 1841) 1931: Thomas, al 2-lea Duce de Genova (n. 1854) 1938: Cesar Vallejo, poet peruan (n. 1892) 1942: Robert Musil, romancier austriac (n. 1880) 1967: Nicolae Colan, episcop al Clujului și mitropolit (n. 1893) 1969: Victoria Eugenie de Battenberg, nepoata reginei Victoria a Marii Britanii, regină a Spaniei (n. 1887) 1980: Jean-Paul Sartre, scriitor francez, laureat al Premiului Nobel (refuzat) (n. 1905) 1986: Jean Genet, dramaturg francez (n. 1910) 1990: Greta Garbo, actriță suedeză (n. 1905) 1994: Sabba S. Ștefănescu, geofizician român (n. 1902) 1998: Pol Pot, dictator cambodgian (n. 1928) 2014: Nina Cassian, poetă eseistă și traducătoare română (n. 1924) 2017: Emma Morano, 117 ani, supercentenară italiană (n. 1899); 2018: Nicolae Mischie, om politic român (n. 1945). Sărbători Ziua Soarelui în Coreea de Nord (The Day of the Sun) Danemarca: Sărbătoare națională