Detalii despre vizita Papei Francisc

Credinciosii care vor sa asiste la evenimentele unde va fi prezent papa Francisc, in timpul vizitei sale in Romania, se pot inscrie online sau la parohiile de care apartin, pana la sfarsitul acestei luni. Intre 31 mai si 2 iunie, suveranul pontif si-a propus sa ajunga in cateva provincii istorice ale Romaniei. Mai exact, papa Francisc se va intalni cu enoriasii in orasele Bucuresti, Iasi si Blaj, precum si in sanctuarul marian de la Sumuleu Ciuc.

