Delegația Republicii Moldova a participat la Ședințele de primăvară ale FMI și BM

17:10

Săptămâna aceasta a revenit cel mai scump și cel mai vizionat serial din lume – Game of Thrones. Primul episod din ultimul sezon deja poate fi găsit pe internet și e difuzat la HBO. Game of Thrones înseamnă revoluție în televiziune, dar și în vânzarea de carte, autorul, George R. R. Martin fiind unul dintre cei mai bogați scriitori în viață. Urmărind presa din Moldova, poți vedea la început de săptămână două feluri de știri: a revenit Game of Thrones și negocierile dintre partide continuă. La Ga...