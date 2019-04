Doi romani, condamnati in SUA pentru un atac informatic care a vizat 400.000 de computere

17:30

Volumul despagubirilor acordate ca urmare a accidentelor in care sunt implicate masini neasigurate RCA a fost in crestere in 2018 fata de 2017, atat pe teritoriul Romaniei, unde platile au ajuns la peste 41 de milioane de lei, cat si in afara granitelor, unde sumele au atins 21 de milioane de lei, au declarat, in cea mai recenta editie a emisiunii XPRIMM Time for Business, reprezentantii Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania - BAAR.