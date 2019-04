Un sat din Republica Moldova ar putea intra în Cartea Recordurilor Guinness

03:00

PE SCURT Fotografia unei fetiţe plângând neajutorată în timp ce mama sa este percheziţionată şi arestată de poliţiştii americani la graniţa SUA cu Mexic a fost recompensată cu prestigiosul World Press Photo Award pe 2019. Această imagine a fost realizată în iunie 2018 de John Moore, fotograf al agenţiei Getty, și o arată pe Sandra […] The post Fotografia anului la World Press Photo 2019: Imaginea unei fetiţe migrante plângând la graniţa dintre SUA şi Mexic appeared first on Moldova.org.