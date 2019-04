În Arctica au fost descoperte noi specii de țînțari rezistenți la îngheț

Oamenii de știință au descoperit în arhipelagul Franz Josef Land 9 specii noi de țînțari rezistenți la îngheț. Aceste insecte pot supraviețui la temperaturi de sub zero grade. Despre aceasta scrie Российская газета. Descoperirea a fost făcută de Andrei Krashennikov, om de știință de la Universitatea de Cercetare de Stat din Perm. Adulții din aceste specii de țînțari nu se alimenteazăa din cauza or

