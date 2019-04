Accident rutier la Soroca // Un tânăr de 21 de ani, strivit mortal

09:30

Seria "Game of Thrones" ("Urzeala tronurilor"), cea mai urmărită serie de televiziune din toate timpurile, are o componentă numerologică pe care fanii o pot recita pe dinafară: opt şerpoaice ale deşertului (fiicele bastarde ale lui Oberyn Martell; şapte regate din Westeros; şase lupi străvechi adoptaţi de copii lui Eddard Stark şi trei dragoni care scuipă flăcări sub comanda reginei Daenerys Targaryen - de fapt doar doi, după cum reaminteşte USA Today.