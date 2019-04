ȘOCANT: Ce s-a întâmplat cu ochiul unui bărbat după ce a fost lovit cu o coardă elastică!

Bărbatul în vârstă de 48 de ani din Taiwan a mers la o clinică oftalmologică după ce a fost lovit în ochi cu o coardă elastică, conform unui nou raport publicat pe 10 aprilie în The New England Journal of Medicine. Analizele au arătat că omul avea o pleoapa de la ochiul stâng afectată şi … Articolul ȘOCANT: Ce s-a întâmplat cu ochiul unui bărbat după ce a fost lovit cu o coardă elastică! apare prima dată în TVC.

