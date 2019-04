Experiența le joacă festa / Cine sunt șoferii care cauzează cel mai frecvent accidente rutiere

09:50

PE SCURT O femeie de 59 ani din satul Chişcăreni, raionul Sângerei, a căzut joi seara într-o fântână adâncă de 15 metri. Aceasta a fost salvată de pompieri, care au fost alertați de vecini. Ea a suportat hipotermie și a fost transportată la spital, iar acum viața acesteia este în afara oricărui pericol.