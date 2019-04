Vitalia Stamat s-a calificat în finală la dublu la W15 Shymkent din Kazahstan

09:30

Ultima serie a trilogiei Star Wars are în sfârșit un nume. Lucasfilm a lansat primul trailer pentru episodul al IX-lea, care va fi numit oficial Star Wars: The Rise of Skywalker. Articolul (video) Privește trailerul episodului IX al trilogiei Star Wars. Când va fi lansată premiera filmului pe marele ecrane apare prima dată în #diez.