Kit Harington a dezvăluit finalul „Game Of Thrones” unui prieten pentru că simţea că trebuie să se elibereze de o povară

19:45

Potrivit site-ului de specialitate IndieWire, este prima dată când actorul, nominalizat la Oscar, va juca într-un serial difuzat pe micile ecrane. "Lake Success" spune povestea lui Barry Cohen, un manager de fonduri speculative din New York, care îşi părăseşte soţia şi fiul cu autism, pentru a pleca într-o călătorie cu autobuzul pentru a-şi găsi prietena din colegiu. Cariera lui Gyllenhaal s-a desfăşurat până în prezent aproape în întregime pe marile ecrane, cu doar a trei apariţii la TV, cu excepţia celei în postura de gazdă la "Saturday Night Live" în urmă cu 12 ani : două în care şi-a jucat propriul rol, în episoade din "Inside Amy Schumer" şi "Man vs.Wild", şi una într-un episod din 1994 al "Homicide: Life on the Street", regizat de tatăl său, Stephen. Actorul a primit o nominalizare la Oscar pentru rolul său din "Brokeback Mountain", în care a jucat alături de Heath Ledger, şi la Globurile de Aur pentru "Love and Other Drugs" şi "Nightcrawler". Shteyngart este autorul unor romane precum "Little Failure", "Absurdistan", "Super Sad True Love Story" şi "The Russian Debutante's Handbook." Gyllenhaal a apărut recent în pelicule precum "Wildlife", "The Sisters Brothers" şi "Velvet Buzzsaw" şi va putea fi admirat în această vară în "Spider-Man: Far From Home", unde îl va juca pe Mysterio.