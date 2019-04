Patru militari români, RĂNIȚI în Afganistan; Coloana de blindate a fost atacată cu un dispozitiv exploziv

18:10

Târgul de Cariere se află la a XV-a ediție, iar de această dată companiile au peste două mii de locuri de muncă vacante. Locurile de muncă oferite de companii sunt în următoarele domenii: IT, Retail, Financiar-bancar, Automotive, Marketing, Servicii, Limbi străine. „Noi am constatat la sezonul din toamnă că s-au semnat contracte chiar la eveniment în urma interviurilor făcute pe loc, deci probabilitatea să te angajezi este foarte mare. Tinerii sunt interesați de joburi atât din domeniul IT, cât...