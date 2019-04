Un moldovean a primit interdicție de intrare în Ucraina pentru trei ani din cauza unei panglici Sf.Gheorghe

03:00

PE SCURT Iraida Bînzari, președinta Consiliului raional Fălești și membra Partidului Democrat din Moldova, și-a anunțat demisia astăzi, 11 aprilie, în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului. PE LUNG La alegerile parlamentare din acest an, Bînzari a candidat din partea PDM în circumscripția 11. Însă, ea a fost învinsă de socialistul Oleg Savva. Iraida Bînzari are […]