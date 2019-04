Cine trebuie să înainteze condițiile?

17:00

• Imediat după ședința Consiliului Republican al PSRM șeful statului a venit cu un mesaj pe pagina sa de pe rețelele de socializare: • "Astăzi am participat la ședința Consiliului Republican al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Împreună cu colegii din partidul pro-prezidențial am discutat despre situația politică din țară și acțiunile ce urmează a fi întreprinse de PSRM. Am subliniat că în această perioadă de timp dificilă, Partidului Socialiștilor, care are cea mai mare reprezenta...