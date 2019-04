Cancelarul german Angela Merkel s-a întâlnit, la Berlin, cu președintele ucrainean Petro Poroșenko

12:10

„Meseria de jurnalist continua să fie una din cele mai periculoase. În multe cazuri autoritățile împiedică investigațiile în cazul unor atacuri sau chiar a asasinării jurnaliștilor. 400 de jurnaliști au fost asasinați in ultimii 20 de ani în țările membre ale OSCE, și in 75 la sută din cazuri vinovații nu au fost găsiți și pedepsiți”, a declarat reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, Harlem Desir, în cadrul conferinței „Jurnaliștii sub atac”, organizată de OSCE la Viena. „Este inadmisibil ca jurnaliștilor să li se dicteze, direct sau indirect, ce trebuie să publice sau dacă au voie sau nu să critice autoritățile. Jurnaliștii și presa liberă sunt pilonii de bază ai democrației”, a mai declarat oficialul OSCE în deschiderea evenimentului.