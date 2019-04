„Masacrele inocenților“. Proiect în memoria românilor uciși de trupele sovietice la Fântâna Albă și în alte zone

21:10

Casa regretatului poet român Adrian Păunescu din satul Copăceni, raionul Sângerei, va fi renovată și transformată într-un muzeu al literaturii române. Anunțul a fost făcut de vicepreședinta Consiliului Județean Prahova, Ludmila Sfârloagă. Într-o postare pe Facebook, Ludmila Sfârloagă a anunțat că asociația Euroregiunea Siret-Prut-Nistru a cumpărat casa poetului. După ce va fi reparată, în [&hellip The post Casa poetului Adrian Păunescu din satul Copăceni va fi transformată într-un muzeu al literaturii române appeared first on InfoPrut.