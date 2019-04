(foto) Pentru curaj și abilități profesionale. Cine este moldoveanca decorată de ONU

08:15

Eveniment inedit dedicat în exclusivitate femeilor și fetelor care activează în domeniul Tehnologiei Informației. „Tech Women Summit” își propune să devină punctul de întâlnire al profesionistelor IT, încurajând transferul de experiență, stabilirea de contacte și consolidarea comunității autohtone a specialistelor din acest sector. Reuniunea va avea loc pe data de 23 aprilie, în incinta Centrului de Excelență în domeniul IT „TEKWILL” și se va desfășura la inițiativa Asociației Naționale a Companiilor din domeniul TIC și Comunității „TECH Women”. Articolul Fetele și femeile din domeniul IT sunt invitate să participe „Tech Women Summit”. Înregistrarea este obligatorie apare prima dată în #diez.