Un complice a celor doi poliţişti de la Nord, reţinuţi zilele acestea pentru acte de corupţie, a fost încătuşat

03:10

PE SCURT Doi bărbați, echipați cu detectoare de metal și cu unelte destinate săpăturilor arheologice, au fost reținuți în zona de frontieră. Din lipsa unei autorizație pentru a-și justifica intențiile și a unui permis de acces la hotarul țării, aceștia riscă să fie cercetați penal. Polițiștii de frontieră au stabilit că cei doi sunt locuitori […] The post Doi bărbați, echipați cu detectoare de metal, au fost reținuți în zona de frontieră la Soroca appeared first on Moldova.org.