Tendințe noi de consum și noutăți vinicole la Vernisajul Vinului - „Aroma primăverii tale”

20:10

Proiectul de lege a fost produs de republicanul Tony Tinderholt în luna ianuarie și a intrat în dezbatere în această săptămână în statul american Texas, scrie The Washington Post, citat de digi24.ro.Potrivit controversatului proiect de lege - „Abolition of Abortion in Texas Act” (n.r. „Legea abolirii avortului în Texas”) femeile care apelează la avort ar putea fi acuzate de crimă. În Texas crima este pedepsită inclusiv prin condamnarea la moarte. Republicanul Tony Tinderholt spune că a recurs la această propunere pentru a „proteja drepturile unui copil care nu a venit încă pe lume”.