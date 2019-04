FMI estimează o creștere economică de 3,5 la sută pentru Republica Moldova în anul 2019

03:10

PE SCURT Guvernul a inițiat negocieri cu Bank of China pentru acordarea unui împrumut de 190 milioane euro. Banii urmează a fi alocați pentru reabilitarea drumurilor R13 – Bălți-Florești și M5 – Bălți-Criva. Aspectele cooperării bilaterale dintre Republica Moldova și Bank of China au fost discutate astăzi de Chiril Gaburici, ministrul Economiei și Infrastructurii, și […]