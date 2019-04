La Chișinău, în premieră, va fi organizat „Târgul de Florii”: Când, unde și ce va fi pus în vânzare

15:50

Drumurile R13 – Bălți-Florești și M5 – Bălți – Criva ar putea fi construite cu suportul Bank of China. În acest sens, Guvernul Republicii Moldova a început negocierile cu Bank of China pentru acordarea împrumutului de 190 milioane euro, transmite CURENTUL. Aspectele cooperării bilaterale dintre Republica Moldova și Bank of China au fost discutate astăzi […]