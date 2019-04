Comandantul Gărzii Naţionale a Carolinei de Nord, decorat la Chișinău cu distincţie a Armatei Naţionale

03:00

PE SCURT Partidul Socialiștilor a lansat astăzi un șir de condiții pentru inițierea negocierilor asupra creării unei coaliții de guvernare. Astfel, socialiștii au declarat că vor să fie creată o majoritate parlamentară pe deplin funcțională, un guvern și program de guvernare susținut de această majoritate, dar că sunt împotriva unui guvern minoritar, așa cum a […] The post PSRM o propune pe Zinaida Greceanîi la funcția de președintă a Parlamentului. Ce condiții a înaintat pentru formarea unei coaliții appeared first on Moldova.org.