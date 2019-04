„Drag de România mea!” susține Paul Surugiu FUEGO. TVR 2 are o nouă grilă, programe pentru întreaga familie

09:00

1. Chişinău, sectorul Botanica: bd. Dacia 13, 15, 15/1, 17, 19, 21, 21/1, 21/2, 21/6, 38/3, 9003, 9004, bd. Decebal 82, 84, 139 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Aron Pumnul 151, 153, 169, str-la Aron Pumnul 136-150, 147-183, Banatului 101, 113, Dacia bd. 22/4, 22/6, Hristo Botev 19/1, Independenței 3/1, 5, 5A, Maramureș 105-127, Sofia 11-17, 12-20, Teilor 7, 7/2, 7/2A, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 11, bd. Traian 6/2 - în intervalul de timp între 09:00 - 13:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice 2. Chişinău, sectorul Buiucani: str. I. Pelivan 2 - în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Mesager 1A 1/3, 3/1 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice 3. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: or. Durlești: str. Rezistenței, Stejarului, Valea Babii - parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 (1 ora) pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 4. Chişinău, sectorul Centru: str. A. Șciusev 68, 70, 72 - în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice str. N. Testimitanu 19/2 - în intervalul de timp între 10:00 - 12:30 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice str. N. Testimitanu 19/6 - în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice 5. Chişinău, sectorul Ciocana, com. Coloniţa: s. Colonița: str. Albișoara, Dacilor, Greacă, Haiducului, Movileni - parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene 6. Chişinău, sectorul Rîşcani: str. Albișoara 25, 27, 38, 38A, 40, A.Pușkin 49/1, 51, 62, Calea Moșilor 15, Fantalului 15, G. Coșbuc 38, Gr.Vieru 22, 22/5, 22/6, 22/7, 22/8, 22/9, 22/10, 24, 26, Luncii 2-20, Romană 11, 12, 13 - în intervalul de timp între 11:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. G. Madan 44/4, 87/5 - în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice 7. Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Stăuceni: s. Stăuceni: str. 31 August 1989, Alexei Mateevici, Barbu Lăutaru, Biruinţa, București, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Dacia, Decebal, Dragoş Vodă, Dumbravei, Gheorghe Asachi, Livezilor, Mihail Frunze, Mioriţa, Nucarilor, Orheiului, Renaşterii, Salcîmilor, Stăuceni sat, Tineretului, Trandafirilor, Vierilor - parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 8. Anenii Noi: or. Anenii Noi: str. Bogdan Petriceicu Haşdeu, Dimitrie Cantemir, Florilor, Ion Creangă, Ion Soltîs, Luceafărul, Speranţa, Vasilii Jukovski - parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Chetrosu - parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 12:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Cobusca Veche - parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 11:20 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Roșcani - parțial, în intervalul de timp între 12:00 - 14:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 9. Cahul: or. Cahul: str. Alexandru Lipcan, Dumbrava Roşie, Mihai Kogălniceanu - parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Giurgiuleti: str. S. Lazo, Sov. Armii, Sovetscaia - parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 16:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Roșu - parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 09:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului / pentru conectarea noului consumator 10. Cantemir: or. Cantemir: str. Boris Glavan, Ştefan Vodă, Zavodscaea - parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Capaclia - parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Rumeanțev, s. Constantinești - parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 11. Comrat (UTA Găgăuzia): or. Comrat: str. Chirov, Gherasimov, Moscova - parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:15 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric or. Comrat: str. Dnestrovsk, Dostoevski, Melnicinaea - parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de reconstrucţie LEA or. Ceadîr-Lunga: str.Serghei Lazo - parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 11:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric or. Tvardița: str. Ciapaeva, Iurie Gagarin, Mihail Frunze, Nikolai Vatutin, Tvardiţa - parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Cișmichioi: str. Chirov, Cosmonavtov, Lenin, Cotovschi, Școlinaia, Tvardovscogo - parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie LEA s. Etulia: str. Naberejnaea, Etulia - stanția parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 12. Călăraşi: s. Vălcineț: str. 1 Mai, Alexandru cel Bun, Codrilor, Decebal, Dragoş Vodă, s. Vălcineţ, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Volcineţ, s. Peticeni, s. Temeleuți - parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 13. Căuşeni: or. Căușeni: str. Burebista, Decebal, Miorița, Troianus - parțial, în intervalul de timp între 15:00 - 17:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Baccealia - parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie LEA s. Ciuflești - parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie LEA s. Opaci - parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Săiți - parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Tănătarii Noi - parțial, în intervalul de timp între 12:00 - 14:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 14. Cimişlia: s. Batîr - parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 15. Criuleni: s. Mărcăuți - parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Onițcani - parțial în intervalul de timp între 15:00 – 16:45, pentru conectarea noului consumator s. Ratuș - parțial în intervalul de timp între 09:05 – 10:45, pentru conectarea noului consumator s. Ustia - parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 16. Hînceşti: or. Hîncești: str. M. Dragan, M. Sadoveanu - parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 16:50 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Horjești - parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 16:50 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Ivanovca - parțial, în intervalul de timp între 08:15 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie LEA 17. Ialoveni: or. Ialoveni: str. Alexandru cel Bun, Alexandru Cristea, Alexei Mateevici, Cireşilor, Constantin Negruzzi, Gheorghe Coşbuc, Grigore Vieru, Merilor, Mioriţa, Moldova, Poeniţa, Spicului, Timişoara, Toma Ciorba str-la, Toma Ciorbă, Trandafirilor, Vasile Lupu - parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor or. Ialoveni: str-la 27 August, Cetatea Albă, Chilia, Hotinului, Hotinului str-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Veniamin Zarzăr, 27 August - parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie LEA s. Gangura - parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Horești - parțial, în intervalul de timp între 15:50 - 17:00 pentru conectarea clienţilor noi s. Răzeni - parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie LEA s. Țipala - parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Ulmu - parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie LEA s. Văsieni - parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie LEA 18. Leova: s. Sărata Nouă: str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt str-la, Trandafirilor, Miciurin - parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 19. Nisporeni: s. Brătuleni - parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie LEA 20. Orhei: or. Orhei: str. 31 August 1989, Aluniţa, Baladelor, Constantin Brîncuşi, Făguraş, Lăcrămioarelor, Meşterul Manole, Meşteşugarilor, Nistreană, Sfînta Ana, Slobozia, Viorelelor, Zidarilor - parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 21. Străşeni: s. Codreanca - parțial în intervalul de timp între 08:50 – 11:00, pentru conectarea noului consumator s. Roșcani - parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 22. Ştefan Vodă: or. Ștefan Vodă: str. Alexandru cel Bun, Boris Glavan, Dimitrie Cantemir, Florilor, Livezilor, Mihail Frunze, Molodejnaea, Păcii, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Trandafirilor, Victoriei, Libertății, Molodejnaia, N. Testemițeanu, S. Lazo, Suvorov - parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:40 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Grădinița: str. 1 Mai, Cutuzova, Iurie Gagarin, Lenin, Lesnaea, Mira, Molodejnaea, Pobedî, Serghei Lazo, Sovetscaea; s. Leuntea: str. Alexandr Puşkin, Chirov, Cicalova, Gheorghi Jucov, Gherman Titov, Lenin, Matrosov, Maxim Gorki, Mihail Frunze - parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 17:35 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 23. Taraclia: s. Aluatu: str. Bulgară, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, s. Aluatu, Sadovaea, 31 August 1989 - parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 11:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Copceac: str. Cotovschi, Miciurin, str-la Miciurin, N. Krupscaia, N. Gogol, str-la N. Gogol, Orehovaia, Ostrovscogo, Pavlova, Sovetscaia - parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:30 pentru lucrări de reconstrucţie LEA 24. Telenești: s. Coropceni - parțial, în intervalul de timp între 14:30 - 16:30 pentru lucrări de conectarea consumatorilor noi Pentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11.