«ACUM» insistă la poziția sa și nu vrea să examineze propunerile PSRM

• Motocrosul moldovenesc în ultimii 6 ani a înregistrat un progres semnificativ. Și toate acestea datorită susținerii președintelui Moldovei, Igor Dodon, sub patronajul căruia anual au loc diverse competiții. Potrivit conducătorilor federației, numărul participanților și a turneelor crește în fiecare an. În data de 13 și 14 aprilie, sub egida președintelui Moldovei pe traseul ”Schinoasa” va avea loc Campionatul Europei în rândul juniorilor, Campionatul Țarilor Balcanice și a Cupei Gagarin la mot...