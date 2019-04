Cum justifică Maria Ciobanu negocierile ACUM cu PSRM, chiar dacă a jurat că nu va coopera cu ei

21:15

Comentatorii politici continuă să creadă că cel mai viabil scenariu postelectoral este o coaliție între PD și PSRM. Unii afirmă că invitațiile blocului ACUM sunt lipsite de sens și au menirea doar ca să mențină această forță politică pe agenda publică, iar consistența se face între democrați și socialiști. Inclusiv oferta de astăzi a PSRM-lui ar fi elaborată pentru PDM, afirmă analiștii sunați de reporterii Deschide.MD.Igor Boțan, ADEPT: Lucrurile au devenit clare, ori vom avea coaliție PDM - PSRM, ori alegeri anticipate.„Acum pe rând: Coaliție PDM-PSRM - socialiștii au spus clar că nu vor accepta niciun fel de variante intermediare. Guvern învestit plus condițiile. Am înțeles în sfârșit care sunt lucrurile care îi despart de democrați. Vor ca președintele să obțină înapoi controlul asupra politicii externe, asupra politicii de apărare și propaganda rusească. În rest nu au probleme cu democrații. Ei au spus foarte clar că pe subiectele social-economice nu au niciun fel de probleme.Cu blocul ACUM - Blocul ACUM nu vrea de principiu să discute cu democrații și proiectul blocului ACUM a fost respins de socialiști pentru că PSRM nu pomeneșete în niciun fel lucrurile principale ale blocului ACUM, adică așa-zisul pachet antioligarhic, așa că or vom avea lianță PSRM-PDM ori anticiapte.....Sondajul prezentat de PDM - partidele vor spune întotdeauna că sunt pregătite de anticiapte, adică noi vrem să le evităm dar dacă trebuie mergem și în anticipate. Dar rezultatele sondajului arată aproximativ că rezultatele vor fi aceleași care sunt și acum”, opinează Boțan.Ion Tăbârță, IDIS Viitorul: Se coace un Guvern.„Nu este exclus că chiar până la Paște, poate puțin mai târziu, se va coace acest Guvern între PSRM și PDM. Am văzut cele anunțate de Partidul Democrat, și anume tematica socială. Am văzut poziția Partidului Socialiștilor prin care a torpilat agenda înaintată de către blocul ACUM. Poziția socialiștilor se referă la politica externă, politică de ordin lingvistic, trecerea anumitor ministere, anumitor instituții în subordinea PSRM. Cred că acestea sunt condițiile convenite cu Moscova. Cred că din aceste motive Moscova se opunea unei alianțe între socialiști și democrați, dorind mai multe garanții și mai multe posibilități de manevră pentru Partidul Socialiștilor. Cred că în baza acestui pachet social al democraților și pachetul lingvistic și de politică externă a socialiștilor va fi ambalată alianța „Pro Moldova” între PSRM și PDM.Este evident că o coaliție între PSRM și ACUM nu poate exista. Blocul ACUM din start a spus că nu formează o coaliție de guvernare cu socialiștii și nu trebuie să încerce să impună acele aspecte nuanțate de către o parte din mass-media că ar fi posibilă o coaliție ACUM-PSRM, blagoslovită de Moscova. Nici vorbă de așa ceva. Blocul ACUM a spus clar că scopul este scoaterea instituțiilor statului de sub controlul oligarhic. Ei au fost de acord să lucreze în prima fază în Parlament, să voteze anumite legi, în mod special schimbarea sistemului electoral. Vedem că PSRM nu a menționat nimic despre schimbarea sistemului electoral.Toată lumea înțelegea că un Guvern minoritar nu poate fi susținut, dar blocul ACUM a vorbit despre aceast vot situativ, ad-hoc în Parlament pentru a scoate o serie de instituții din captivitate, unde este posibil, și în mod special revenirea la vechiul sistem electoral în cazul unor alegeri parlamentare anticipate. Vedem că PSRM a mers cu totul pe altă agendă și spun că doresc o coaliție, iar în aceste condiții este clar că coaliția cu blocul ACUM nu poate fi și, de fapt, ei se îndreaptă spre o coaliție cu Partidul Democrat”, afirmă Tăbârță,Întrebat dacă ACUM ar putea vota proiectele PSRM în schimbul susținerii pachetului anti-oligarhic, spre exemplu acordarea împuternicirilor suplimentare președintelui și anularea legii „anti-propagandă”, Tăbârță a răspuns: „Nu. Sunt mingi trimise pe filiera Federației Ruse. Cred că pe baza legii anti-propagandă se va găsi un consens cu Partidul Democrat. Nu exclud că blocul ACUM ar putea susține anumite proiecte inițiate de socialiști pentru a lega un dialog între aceste forțe politice, însă nu acele de genul anulării legii anti-propagandă. Este cu totul altă pistă de discuții decât cea dorită de blocul ACUM. Vedem că toate propunerile înaintate de PSRM nu au fost anterior anunțate de ACUM. Practic au încercat să impună propria agendă. Bine, fiecare partid poate să vină propria agendă, însă cumva să aibă anumite puncte comune. Totodată, dacă e să ne uităm la agendele PSRM și PDM, vom vedea foarte multe puncte comune”.Comentatorul Anatol Țăranu: Oferta PSRM este pentru PD, nicidecum pentru ACUM-iști.„Evenimentele de astăzi au demonstrat din nou falimentul practicii blocului ACUM și - de fapt - asistăm la o consolidare a poziției socialiștilor și personală a lui Igor Dodon. Acest lucru, în mare, se datorează ajutorului pe care blocul ACUM l-a acordat, nevrând, socialiștilor. Oferta socialiștilor este pentru democrați și nicidecum pentru ACUM-iști, iar propunerile lor sunt elaborate strict pentru consolidarea poziției lui Dodon. ACUM invită PSRM-ul chiar dacă știu prea bine că socialiștii nu vor accepta, dar ei nu prea au ce face altceva. Ei mimează un fel de activism politic, dar în realitate este o activitate lipsită de sens. O bună parte din electoratul blocului va aplauda cu fidelitate acest comportament, dar cert este faptul că aceste acțiuni nu vor aduce mai mult capital decât are astăzi blocul.Inclusiv sondajul de astăzi făcut la comanda PDM, pregătește terenul pentru o coaliție dintre PD și PSRM. Faptul că ei au făcut public acest sondaj plătit de ei, nu face decât să confirme acest lucru pentru că cercetarea sociologică arată clar: anticipatele nu vor schimba situația. Împingerea PD-lui în brațele socialiștilor înseamnă o scădere drastică a intensității cursului european al R.Moldova, dar ei nu au altă soluție - vor trebui să accepte condițiile PSRM. Anticipatele nu cred că vor schimba lucrurile prea mult”, a declarat Țăranu.sursa: deschide.md