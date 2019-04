Maria Ciobanu a trădat alegătorii! Vezi jurământul semnat de ea, pe care l-a încălcat

10:10

Acordul de tranzit dintre Rusia și Ucraina se va termina la sfârșitul acestui an și parțile nu au semnat încă o nouă înțelegere.În ianuarie, Comisia Europeană a prezentat o ofertă Naftogaz Ucraina și Gazprom Rusia privind termenii contractului de tranzit după 2019.Šefčović a reamintit că, la ultima întâlnire, părțile au convenit să „încerce să se întâlnească din nou undeva la jumătatea lunii mai”.„Dar până acum, am înțeles că, mai ales din cauza campaniei electorale din Ucraina, nu am primit încă un răspuns (despre întâlnire), dar vă pot asigura că vom face tot posibilul pentru a organiza o întâlnire trilaterală înainte de vară sau înainte de vacanta de vara”, – a declarat vicepreședintele CE, citat de Interfax-Ucraina.