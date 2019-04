Everestul va fi măsurat din nou

12:30

„Pentru noi este evident că blocul ACUM nu poate să facă coaliție cu PSRM, dar am promis câteva lucruri comune alegătorilor”, a declarat deputatul ACUM, Alexandru Slusari. „Am vrut să vrem dacă sunteți gata să vă angajați într-o luptă cu PD și Plahotniuc. Am înțeles că deja aveți cu ei consens pe partea socială. Diferențele dintre noi sunt foarte mari și nu poate fi vorba de nicio coaliție, de aceea am venit cu această soluție”, a spus și Mihai Popșoi. La rândul lor, socialiștii spun că sunt gat...