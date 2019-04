Cum îți dai seama dacă copilul are viermișori intestinali?

12:10

Sabina Cotorobai este mama a două fetițe și de 2 ani s-a stabilit cu familia în Germania. Anterior, mămica activă ne-a povestit și cum este primul sunet la o școală din acea țară, iar acum ne-a oferit informații despre provocările din primul an de studii în Germania. Vă propunem să vedeți și voi ce a relatat mămica. Marinela, fata mea de 7 ani, trece prin experiența primului an de școală germană și odată cu ea și eu. Am început această aventură la 11 septembrie 2018 și până în prezent suntem înc...