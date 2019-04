Reacția Blocului ACUM la invitația PSRM de a discuta despre o eventuală coaliție de guvernare

03:10

PE SCURT Biroul relații cu diaspora a lansat, astăzi, Apelul de Granturi în cadrul Programului Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”. Sunt invitate să aplice la program autoritățile publice locale de nivelul I în comun cu asociațiile/membrii diasporei, asociațiile de băștinași, grupurile de inițiativă ale cetățenilor stabiliți în străinătate sau reveniți, partenerii de dezvoltare/donatorii, pentru a […] The post Autoritățile locale și membrii Diasporei pot obține granturi în cadrul programului „DAR 1+3” appeared first on Moldova.org.