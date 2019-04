Astăzi în Moldova și în lume

09:20

Nicolae Dandiş ocupă funcţia de primar al municipiului Cahul din anul 2015. A fost singurul candidat independent de pe listele electorale, într-un oraş care a fost condus mai mulţi ani de comunişti. Politicianul fără afiliere de partid crede în integrarea Republicii Moldova în UE. Recent a efectuat o vizita la Bruxelles, unde s-a întâlnit cu mai mulţi oficiali europeni. Nicolae Dandiș: „Am fost cu mai multe obiective, dar unul de bază a fost să mă întâlnesc cu mai mulți factori de decizie, persoane din mai multe instituții europene, care sunt responsabile de relația cu Republica Moldova, pe programe de asistență, inclusiv discuții despre programe sau oportunități de finanțare sau de asistență directă pentru Cahul sau pentru municipalități la nivel local, regional. Și, în general, să-mi aduc contribuția în a contura un tablou mai concret, mai detaliat, din punctul meu de vedere, în fața unor oameni care iau decizii la nivel de țară sau instituții internaționale. Deci am avut un program încărcat de întâlniri și vizite.”Europa Liberă: Și care e constatarea Dvs. – eforturile întreprinse de către Bruxelles ar fi suficient de consistente pentru a consolida relația cu Republica Moldova și, invers, eforturile din partea Chișinăului sunt suficient de bune pentru a consolida această relație moldo-comunitară?Nicolae Dandiș: „Există un potențial mare, foarte mare nevalorificat din ambele părți. Sigur că în primul rând este vorba despre interesul nostru de a face aceste eforturi. Uniunea Europeană are niște instrumente, e mai complicat pentru ei și ca mecanism birocratic, și ca structură, fiind, mai multe țări, multe etape și nivele de decizie, iar din punctul meu de vedere, ar trebui mai multe eforturi pe dimensiunea resurselor umane capabile să lucreze mult pe relația cu diferite instituții, la diferite nivele. Dacă vrem și cu adevărat este o prioritate pentru țară, este nevoie de mult mai mult efort, mult mai mulți oameni care să lucreze pe dimensiunea europeană și pentru rezultat.”Europa Liberă: Mesajul Bruxelles-ului, în ultimul timp, către autoritățile Republicii Moldova era ca să se facă reforme, iar rezultatul acestor reforme să fie în favoarea cetățeanului, adică să fie îmbunătățit nivelul de trai, să fie îmbunătățită infrastructura, să fie îmbunătățită calitatea serviciilor care sunt prestate oamenilor. De ce această insistență a Bruxelles-ului de a continua reformele?Nicolae Dandiș: „Nu cred că este corectă formularea că insistă ei. Deci, noi avem un Acord de Asociere, pe care l-am semnat, pe care l-am negociat. Este nici mai mult, nici mai puțin decât alte documente similare bilaterale, pe care le-a avut sau le are Uniunea Europeană cu alte state care au acest statut. Și eu am expus și acolo la mai mulți funcționari europeni părerea că este timpul să trecem de la filosofie la acțiuni concrete, cu aspecte practice. Și dacă vorbim despre cum pot fi anumite condiționalități puse sau teme concrete de reforme, trebuie de vorbit nu în materie de reforme în domeniul juridic, de exemplu. Trebuie de spus concret: legea cutare, trebuie de precizat articolul cutare, punctul cutare, că ex: emiterea certificatului de integritate nu-i suficient, deci trebuie precizat că acesta nu se eliberează în caz de sentință într-o instanță sau hotărâre definitivă, irevocabilă și în instanța supremă condamnat, etc., deci nu se admite un astfel de om în campania electorală. Sau altceva, cu modificările Codului Electoral, clar că sunt alarmanți anumiți indicatori de la noi, dar pentru a vedea real voința politică sau încăpățânarea, sau interesele personale până la ce nivel pot să meargă, le-am spus că nu-i suficient să fie niște concluzii generale - statul de drept are probleme. Eu sunt convins că cei cu care am discutat au aflat multe lucruri noi și utile de la mine, pentru că, pe de o parte, din perspectiva, ca autoritate locală, și pentru că mulți din ei fie s-au întâlnit doar cu unii lideri de la Chișinău, mă refer la primele persoane în stat sau unu-doi din opoziție și ca rezultat aveau o poziție albă sau neagră. Și eu le-am argumentat că pe multe capitole avem și sură, avem și un pic mai roză și sper eu că un pic s-a mai conturat și din altă perspectivă acest puzzle, îmi dau seama că trebuie de implicat mai mult, pentru că e ușor câteodată să acuzi, să găsești vinovați, dar există domenii în care pur și simplu nu avem competențe, nu aș spune că nu există dorință, iar în multe cazuri, evident că unii factori de decizie mai degrabă își vor apăra interesele și securitatea personală în detrimentul intereselor țării, etc.”Municipalitatea Cahul a fost vizată direct în anumite programe de asistență... Europa Liberă: De aproape un an a fost sistată asistența pe care o oferea Uniunea Europeană. Mai mulți edili insistau pe ideea că asistența financiară nu ar trebui să vină către guvernare, dar ar trebui să fie repartizată inclusiv unor entități mai mici, așa cum e și administrația publică locală. Dvs. ce părere aveți despre acest lucru?Nicolae Dandiș: „Deci este clar că trebuie de pus anumite presiuni pe guvernare, așa vede și Bruxelles-ul, pentru că, spun ei, în felul acesta îi va determina pe cei care conduc să fie mai responsabili, sau să ia măsuri, sau să acționeze într-un anumit domeniu, dar această sistare a asistenței macrofinanciare și bugetare sigur că are repercusiuni, din păcate, nu doar asupra unui partid sau a unui lider, cu probleme sau fără. Este vorba despre privarea unei țări și lucrul pe care l-am spus și acolo, nu este nici pe departe cel mai eficient instrument. Municipalitatea Cahul a fost vizată direct în anumite programe de asistență și de aceea desigur acesta a fost unul dintre obiectivele-cheie ale vizitei mele, să mă lupt pentru localitatea mea și cred că anumite lucruri, vor fi schimbate spre bine. Cu siguranță, este nevoie ca țara să beneficieze de asistență, dar prin mai multe apeluri de proiecte concrete, printr-un control mai riguros din partea comunității europene vizavi de modul în care se gestionează banii, cum ajung la beneficiari, la destinația finală, dar nu de a sista finanțarea. Pentru că în felul acesta, nu obții mai mult stat de drept sau o mai bună guvernare, sau mai multe efecte pozitive asupra cetățenilor. Implementarea reformelor înseamnă nu doar adoptarea unor strategii, ci capacitatea de a gândi acțiuni pe care cetățenii le văd și le simt în viața lor cotidiană. Iar acest lucru trebuie să-l facem și noi autoritățile locale și societatea civilă, nu doar să cerem sau să așteptăm eforturi doar de la Parlament sau Guvern”. Europa Liberă: Eu merg deseori la Cahul și acolo, la sudul Republicii Moldova, oamenii rămân la fel de divizați ca și întreaga societate moldavă, inclusiv pe acest criteriu geopolitic – o parte își văd viitorul mai aproape de Uniunea Europeană, alții cred că salvarea ar fi într-o relație mai bună cu Federația Rusă. Se răsfrânge acest lucru asupra dezvoltării municipiului, întregului stat? Cât de mult cunoaște lumea despre proiectele care se implementează cu sprijinul UE?Nicolae Dandiș: „Deci, cei care nu vor să cunoască, nu cunosc, dar toată lumea cu bună intenție și oamenii care cu adevărat cât de cât îi interesează ce se întâmplă în țară sau în localitate, toată lumea cunoaște care este impactul pozitiv al acestor proiecte și pe viitor va trebui acordată o mai mare atenție la partea de comunicare și de vizibilitate a proiectelor europene din cauză că există oameni care vor să fenteze și să manipuleze anumiți cetățeni, reprezentanți ai unor partide și, din păcate, le reușește, pentru că, vă spun, la câtă asistență a dat Uniunea Europeană...”Europa Liberă: Dar ați putea estimativ să ne spuneți care ar fi o cifră?Va trebui acordată o mai mare atenție la partea de comunicare și de vizibilitate a proiectelor europene... Nicolae Dandiș: „Pentru municipiul Cahul au fost multe proiecte care s-au implementat încă de prin anii ’98, primele proiecte de la crearea Euroregiunii „Dunărea de Jos”, de exemplu, s-au împlinit anul trecut 20 de ani. În acești 20 de ani de cooperare transfrontalieră este vorba despre milioane de euro, care sigur că oamenii uneori văd doar dacă s-a făcut un drum sau un kilometru de apă-canalizare. Au fost proiecte în educație, au fost proiecte în protecția mediului, proiecte în dezvoltarea unor softuri, programe de mobilitate și multe alte lucruri. Doar acum vorbim despre asistența – și este foarte important de precizat lucrul acesta – nu doar a Uniunii Europene, pe care le are, deci asistență din partea UE ca grup de țări, ca asistență externă, dar vorbim – foarte important! – și din partea statelor membre care vine datorită faptului că ele sunt membre ale UE și au pe dimensiunea bilaterală acest mecanism de asistență. Aici sumele cresc și este valabil nu numai în Cahul, ci în mai multe localități din țară, în care numeroase țări membre UE, în cazul dat la noi, România, Germania, Suedia sunt țări cu cea mai mare asistență, mă refer din statele membre – proiecte pe apă, pe canalizare, investiții în infrastructură etc. Și oamenii care vor să înțeleagă că Uniunea Europeană nu înseamnă numai discuții în vânt și declarații despre principii și valori, este vorba despre proiecte concrete. Din păcate, consumul de informație nocivă și manipularea, deci acestea sunt instrumentele care luptă cu buna intenție și cu principiile pe care le promovează Uniunea Europeană și cu aceste proiecte sănătoase. Și la capitolul acesta, știu că Uniunea Europeană în ultimii ani inclusiv a menționat și acest aspect de a lupta cu această dezinformare și cu manipularea. Deci este nevoie de o atenție mai mare și din partea unor programe de asistență pe proiecte concrete în acest domeniu.”Europa Liberă: Și Federația Rusă cât a investit?Nicolae Dandiș: „Eu nu cunosc vreun proiect implementat în Cahul, dar cred că nici în țară nu cunosc vreun proiect de infrastructură. E clar că ei au alte instrumente, care niciodată nu vor fi agreate de Uniunea Europeană. Și cred că asta spune tot, pentru că este greu să lupți cu diferite instrumente și să fii competitiv în această bătălie hibridă. Este nevoie ca la nivel de țară, mai ales oamenii cu anumite competențe, să înțeleagă că trebuie să facem mai multe. Deci, când este sărăcie, este lipsă de informație, este dezinformare, deci acesta este tabloul, trebuie să analizăm toți factorii și să lucrăm. A căuta justificări este mai simplu.”