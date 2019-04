Un american și-a ”construit” mașina cu două motoare

Am ajuns să o vedem şi pe asta, o mașină cu motor VR6 Turbo în portbagaj! Dar staţi aşa că asta nu este tot: mai are unul sub capotă! Creaţia aparţine unui american şi o foloseşte pentru a concura în drag racing. Maşina cu 1.600 de CP la activ poate parcurge 402 metri în vreo 9 secunde şi poate atinge peste 290 de km/h în 804 metri, în ambele cazuri cu presiune joasă!

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md