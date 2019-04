Tinerii erudiți din toată țara își dau întâlnire, în această săptămână, la Parlament pentru a-și testa cunoștințele legate de activitatea Parlamentului

21:50

În acest sens, Guvernul Republicii Moldova a început negocierile cu Bank of China pentru acordarea împrumutului de 190 milioane euro. Aspectele cooperării bilaterale dintre Republica Moldova și Bank of China au fost discutate astăzi de Chiril Gaburici, ministrul Economiei și Infrastructurii, și Yang Shi Xin din Departamentul Finanțe, Bank of China.